Путин встретился с премьер-министром Словакии — в ISW назвали цель диктатора России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин 22 декабря встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Его целью было продвижение российской кампании по подрыву единства Запада в поддержке Украины.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Встреча Путина с Фицо

Известно, что стороны встретились в Москве впервые с 2016 года. Это стало третьим визитом чиновника ЕС в Россию с начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину.

"По сообщениям, Путин и Фицо обсудили решение Украины не транзитировать российский газ с 1 января 2025 года, а также обменялись мнениями о войне России в Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объявил, что Фицо и Путин не будут проводить совместную пресс-конференцию или делать совместные заявления по итогам встречи", — говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что Кремль развивает отношения с отдельными членами Запада и НАТО, чтобы использовать их для углубления расколов на Западе и подрыва поддержки Украины.

Напомним, 22 декабря Фицо посетил Москву и встретился с Путиным. Однако поездку раскритиковала словацкая оппозиция.

Затем на встречу отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Фицо имеет свою выгоду от сотрудничества с Россией.