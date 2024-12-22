Зустріч Фіцо та Путіна — прем'єр Словаччини говорив з диктатором про газ та війну

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо та російський диктатор Володимир Путін. Фото: facebook.com/robertficosk

У неділю, 22 грудня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Йшлося про війну в Україні та транзит газу.

Про це очільник словацького уряду повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

Деталі зустрічі

Фіцо наголосив, що заздалегідь попередив лідерів ЄС про візит до Москви і пояснив його небажанням України продовжувати транзит російського газу.

Словацький прем'єр підкреслив, що зустріч з Путіним стала реакцією на заяву Президента України Володимира Зеленського, який виступив проти транзиту газу через Україну до Словаччини.

"Зеленський також підтримує санкції проти російської ядерної програми, а це завдає фінансової шкоди Словаччині та ставить під загрозу виробництво електроенергії на атомних електростанціях, що є неприпустимим", — зазначив Фіцо.

Голова словацького уряду додав, що також на переговорах йшлося про закінчення війни в Україні.

"У тривалій розмові з Путіним ми обмінялися думками з приводу того, що відбувається в Україні. Ми обмінялися думками про військову ситуацію в Україні, можливість якнайшвидшого мирного завершення війни і про взаємні відносини між Словаччиною та РФ", — підсумував Фіцо.

Раніше ми писали, що словацька опозиція розкритикувала поїздку Фіцо до Москви. Напередодні він був дуже незадоволений припиненням транзиту газу через Україну до Словаччини.