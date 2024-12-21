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Прем'єр Фіцо вимагає газу від України — погрожує проблемами

21 грудня 2024 06:13
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Словацький прем'єр Фіцо погрожує міжнародним конфліктом Україні
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо дуже незадоволений припиненням транзиту газу через Україну до Словаччини. У своєму виступі він пообіцяв, що в результаті це може призвести до проблем. 

Відповідний виступ прем'єра опублікований на сторінці Фіцо у Facebook.

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За його словами, відмова від транзиту російського газу до Словаччини загрожує "великим міжнародним конфліктом". Правда, кого і які саме чекають неприємності він не уточнив.

Фіцо наголосив на необхідності солідарності з боку України, оскільки Словаччина залежить від постачання газу зі сходу. Він підкреслив, що Словаччина готова розглядати альтернативні джерела постачання газу, але закликав Україну до конструктивного діалогу та пошуку компромісу.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський раніше заявив про припинення транзиту російського газу через територію України після завершення чинного контракту. Він висловив готовність розглянути постачання газу з інших джерел за умови відсутності фінансових надходжень до Росії.

Раніше Фіцо прийняв запрошення російського диктатора взяти участь в урочистостях до 9 травня. Вони пройдуть у Москві.

Нагадаємо, Фіцо в інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій заявив, що Президент України Володимир Зеленський нібито звертався до країн ЄС із проханням розмістити ядерну зброю на українській території.

Словаччина газопровід газ ЄС Роберт Фіцо транзит

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