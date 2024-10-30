Фіцо дав інтерв'ю російській пропагандистці Скабєєвій

Прем'єр міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото ілюстративне: Depositphotos

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо дав інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабеєвій. Серед усього іншого він заявив, що Президент Володимир Зеленський просив країни Європейського Союзу розмістити ядерну зброю на території України, але союзники відмовили через "інстинкт самозбереження".

Це інтерв'ю активно поширюють росЗМІ.

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Під час цього інтерв'ю Фіцо наголосив, що "ЄС втомився від війни в Україні".

"Ось вам зброя, ось вам гроші, боріться, тільки не набридайте нам, ми вже просто не хочемо мати нічого спільного з цією війною", — заявив словацький лідер.

Також Фіцо розкритикував План перемоги України, заявивши, що він веде не до миру, а до ескалації. Він також додав, що готовий говорити з російським диктатором Володимиром Путіним і має намір відвідати військовий парад у Москві 9 травня.

"Я відчуваю, що це мій особистий обов'язок", — сказав Фіцо

На додачу до всього іншого, Фіцо заявив, що санкції не діють, а послабити Росію за рахунок війни в Україні не вдасться, тож потрібні мирні переговори.

При цьому Фіцо наголосив, що не вірить у версію про підрив "Північних потоків" Україною. Він також додав, що побоюється нових замахів на своє життя найближчим часом.

Раніше ми повідомляли, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що на нього знову намагались скоїти замах.

Також Фіцо розкритикував євродепутатів, які підтримують надання Україні можливості застосовувати далекобійну зброю для атак на територію Росії.