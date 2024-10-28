Другий замах на Фіцо — прем'єр Словаччини повідомив деталі

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що на нього знову намагались скоїти замах. За його словами, це сталася 6 жовтня, коли Фіцо відвідав урочистості, присвячені річниці Карпатсько-Дуклинської операції в часи Другої світової війни.

Про це політик повідомив в інтерв’ю виданню Standard.

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На урочистостях були присутні кілька членів уряду і депутатів парламенту, в тому числі президент Словаччини Петер Пеллегріні.

"Ми схопили дуже войовничу людину, яка ненавидить мене за мою позицію щодо України. Він був зі зброєю, на щастя, він не потрапив у зону, де були ми, політики, а пішов у зону, де був натовп. Там він пройшов через рамку металошукача, було виявлено, що у нього був повністю заряджений пістолет", — заявив Фіцо.

Він також нагадав про попередній замах, що стався в травні цього року у місті Гандлова, і висловив думку, що йому "дуже пощастило" тоді.

Нагадаємо, 15 травня у словацькому місті Гандлова на Роберта Фіцо було скоєно замах, коли він спілкувався з людьми після парламентського засідання.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що буде блокувати вступ України до НАТО, поки він при владі. Він вважає, якщо "дати зелену світло" Києву для членства в Альянсі, це призведе до Третьої світової війни.

Також ми писали, що військовий експерт Дмитро Снєгірьов повідомив, що якщо Угорщина або Словаччина накладе вето, про присутність військових НАТО на території України можна забути.