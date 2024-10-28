Второе покушение на Фицо — премьер Словакии сообщил детали

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на него снова пытались совершить покушение. По его словам, это произошло 6 октября, когда Фицо посетил торжества, посвященные годовщине Карпатско-Дуклинской операции во время Второй мировой войны.

Об этом политик сообщил в интервью изданию Standard.

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Второе покушение на Фицо

На торжествах присутствовало несколько членов правительства и депутатов парламента, в том числе президент Словакии Петер Пеллегрини.

"Мы схватили очень воинственного человека, который ненавидит меня за мою позицию по отношению к Украине. Он был с оружием, к счастью, он не попал в зону, где были мы, политики, а пошел в зону, где была толпа. Там он прошел через рамку металлоискателя, было обнаружено, что у него был полностью заряжен пистолет", — заявил Фицо.

Он также напомнил о предварительном покушении, которое произошло в мае этого года в городе Гандлова, и выразил мнение, что ему "очень повезло" тогда.

Напомним, 15 мая в словацком городе Гандлова на Роберта Фицо было совершено покушение, когда он общался с людьми после парламентского заседания.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока он у власти. Он считает, если "дать зеленый свет" Киеву для членства в Альянсе, это приведет к Третьей мировой войне.

Также мы писали, что военный эксперт Дмитрий Снегирев сообщил, что если Венгрия или Словакия наложит вето, о присутствии военных НАТО на территории Украины можно забыть.