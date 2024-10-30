Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото иллюстративное: Depositphotos

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой. В числе прочего он заявил, что президент Владимир Зеленский просил страны Европейского Союза разместить ядерное оружие на территории Украины, но союзники отказали из-за "инстинкта самосохранения".

Это интервью активно распространяют росСМИ.

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В ходе этого интервью Фицо подчеркнул, что "ЕС устал от войны в Украине".

"Вот вам оружие, вот вам деньги, боритесь, только не надоедаете нам, мы уже просто не хотим иметь ничего общего с этой войной", — заявил словацкий лидер.

Также Фицо подверг критике План победы Украины, заявив, что он ведет не к миру, а к эскалации. Он также добавил, что готов разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным и намерен посетить военный парад в Москве 9 мая.

"Я чувствую, что это моя личная обязанность", — сказал Фицо

Вдобавок ко всему прочему, Фицо заявил, что санкции не действуют, а ослабить Россию за счет войны в Украине не удастся, поэтому нужны мирные переговоры.

При этом Фицо подчеркнул, что не верит в версию о подрыве "Северных потоков" Украиной. Он также добавил, что опасается новых покушений на свою жизнь в ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на него снова пытались совершить покушение.

Также Фицо подверг критике евродепутатов, поддерживающих предоставление Украине возможности применять дальнобойное оружие для атак на территорию России.