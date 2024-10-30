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Роберт Фицо дал интервью Скабеевой — что говорил об Украине

30 октября 2024 14:52
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Фицо дал интервью российской пропагандистке Скабеевой
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото иллюстративное: Depositphotos
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой. В числе прочего он заявил, что президент Владимир Зеленский просил страны Европейского Союза разместить ядерное оружие на территории Украины, но союзники отказали из-за "инстинкта самосохранения".

Это интервью активно распространяют росСМИ.

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В ходе этого интервью Фицо подчеркнул, что "ЕС устал от войны в Украине".

"Вот вам оружие, вот вам деньги, боритесь, только не надоедаете нам, мы уже просто не хотим иметь ничего общего с этой войной", — заявил словацкий лидер.

Также Фицо подверг критике План победы Украины, заявив, что он ведет не к миру, а к эскалации. Он также добавил, что готов разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным и намерен посетить военный парад в Москве 9 мая.

"Я чувствую, что это моя личная обязанность", — сказал Фицо

Вдобавок ко всему прочему, Фицо заявил, что санкции не действуют, а ослабить Россию за счет войны в Украине не удастся, поэтому нужны мирные переговоры.

При этом Фицо подчеркнул, что не верит в версию о подрыве "Северных потоков" Украиной. Он также добавил, что опасается новых покушений на свою жизнь в ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на него снова пытались совершить покушение.

Также Фицо подверг критике евродепутатов, поддерживающих предоставление Украине возможности применять дальнобойное оружие для атак на территорию России.

Украина Роберт Фицо Ольга Скабеева Россия Словакия

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