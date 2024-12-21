Премьер Словакии Роберт Фицо. Фото: Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо очень недоволен прекращением транзита газа через Украину в Словакию. В своем выступлении он пообещал, что в результате это может привести к проблемам.

Соответствующее выступление премьера опубликовано на странице Фицо в Facebook.

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Что именно заявил Фицо

По его словам, отказ от транзита российского газа в Словакию грозит "большим международным конфликтом". Правда, кого и какие именно ждут неприятности он не уточнил.

Фицо отметил необходимость солидарности со стороны Украины, поскольку Словакия зависит от поставок газа с востока. Он подчеркнул, что Словакия готова рассматривать альтернативные источники поставок газа, но призвал Украину к конструктивному диалогу и поиску компромисса.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о прекращении транзита российского газа через территорию Украины по завершении действующего контракта. Он выразил готовность рассмотреть поставки газа из других источников при отсутствии финансовых поступлений в Россию.

Ранее Фицо принял приглашение российского диктатора принять участие в торжествах до 9 мая. Они пройдут в Москве.

Напомним, Фицо в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы обращался в страны ЕС с просьбой разместить ядерное оружие в Украинской территории.