Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прийняв запрошення російського диктатора взяти участь в урочистостях до 9 травня. Вони відбудуться у Москві.

Про це Роберт Фіцо повідомив у Facebook у середу, 27 листопада.

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Фіцо зазначив, що жителі Словаччини з повагою вшановують події та річниці, пов’язані зі звільненням країни Червоною Армією у 1944–1945 роках, а також високо цінують допомогу колишнього Радянського Союзу Словацькому національному повстанню.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та російський диктатор Володимир Путін. Фото: facebook.com/robertficosk

За його словами, словацький уряд цінує спадщину боротьби з фашизмом, "історичну правду про Другу світову війну та роль, яку відіграла в ній Червона Армія".

"Саме тому у 2025 році уряд Словаччини візьме на себе організацію низки заходів, які завершаться травневими святкуваннями перемоги над фашизмом. У дусі вищесказаного, природно, що як прем'єр-міністр я маю великий інтерес до участі в офіційних урочистостях з нагоди перемоги над фашизмом, які відбудуться в Москві 9 травня 2025 року. Тому я із задоволенням прийняв офіційне запрошення Путіна взяти участь у цих важливих урочистостях, що я і зроблю", — додав прем'єр.

Допис Фіцо. Фото: скриншот

Нагадаємо, Фіцо в інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій заявив, що Президент України Володимир Зеленський нібито звертався до країн ЄС із проханням розмістити ядерну зброю на українській території.

Також The Guardian писало, що Путін може розпочати переговори на початку 2025 року, оскільки до кінця 2024 року закінчаться запаси радянської зброї.