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Премьер Словакии поедет в Россию на торжества к 9 мая

27 ноября 2024 17:36
Аркадий Пастула - Редактор
Фицо принял приглашение Путина посетить Москву на 9 мая
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic
Аркадий Пастула - Редактор

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял приглашение российского диктатора поучаствовать в торжествах к 9 мая. Они пройдут в Москве.

Об этом Роберт Фицо сообщил в Facebook в среду, 27 ноября.

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Фицо отметил, что жители Словакии с уважением чтят события и годовщины, связанные с освобождением страны Красной Армией в 1944-1945 годах, а также высоко ценят помощь бывшего Советского Союза Словацкому национальному восстанию.

Роберт Фицо и Владимир Путин
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и российский диктатор Владимир Путин. Фото: facebook.com/robertficosk

По его словам, словацкое правительство ценит наследие борьбы с фашизмом, "историческую правду о Второй мировой войне и роль, которую сыграла в ней Красная Армия".

"Именно поэтому в 2025 году правительство Словакии возьмет на себя организацию ряда мероприятий, которые завершатся майскими празднованиями победы над фашизмом. В духе вышесказанного, естественно, что как премьер-министр я имею большой интерес к участию в официальных торжествах по случаю победы над фашизмом, которые состоятся в Москве 9 мая 2025 года. Поэтому я с удовольствием принял официальное приглашение Путина принять участие в этих важных торжествах, что я и сделаю", — добавил премьер.

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Пост Фицо. Фото: скриншот

Напомним, Фицо в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы обращался к странам ЕС с просьбой разместить ядерное оружие на украинской территории.

Также The Guardian писало, что Путин может начать переговоры в начале 2025 года, поскольку к концу 2024 года закончатся запасы советского оружия.

россия владимир путин Словакия Москва политики Роберт Фицо

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