У Словаччині розкритикували Фіцо за поїздку до Путіна

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо та російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо відвідав з візитом Москву та провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо поставок газу. Поїздку розкритикувала словацька опозиція.

Про це пише Aktuality.sk.

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За інформацією ЗМІ, Фіцо провів переговори з Путіним щодо поставок газу, оскільки Україна відмовилася продовжити угоду про транзит блакитного палива через свою територію.

Словацький прем'єр є третім представником країни Європейського Союзу, який відвідує Москву з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Переговори Фіцо з Путіним не залишилися непоміченими у Братиславі. Лідер опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" (ПС) Міхал Шимечка назвав поїздку ганьбою для Словаччини та зрадою національних інтересів.

"Якби прем'єр-міністр дійсно був зацікавлений у транзиті газу, він повинен був вести переговори з українською стороною, а не робити Словаччину інструментом російської пропаганди", — заявив він.

Член президії ПС і колишній глава дипломатії Іван Корчок назвав поїздку Фіцо до Москви поворотним моментом у словацькій зовнішній політиці.

"Після фіаско в Брюсселі на саміті ЄС, коли його ніхто в Євросоюзі не підтримав з проханням зберегти транзит газу через Україну, прем'єр пішов стояти поруч з президентом Росії. Це зрада союзників і Словаччини, це переломний момент у нашій зовнішній політиці, на який прем’єр-міністр не має повноважень", — підсумував Корчок.

За словами президента партії "Свобода і солідарність" Браніслава Грелінга, Фіцо є "звичайним колабораціоністом".

"Ми посилаємо повідомлення Володимиру Путіну і всім проросійським політикам, що Роберт Фіцо не говорить від імені всієї нації", — сказав глава SaS.

Також відомо, що на завтра запланований протест навпроти будівлі уряду Словаччини.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо дуже незадоволений припиненням транзиту газу через Україну до Словаччини. Також він заявив, що транзит газу через Україну є однією з п’яти основних розбіжностей між його країною і нашою державою.