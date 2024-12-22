В Словакии раскритиковали Фицо за поездку к Путину

Премьер Словакии Роберт Фицо и российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Премьер Словакии Роберт Фицо посетил с визитом Москву и провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу поставок газа. Поездку раскритиковала словацкая оппозиция.

Об этом пишет Aktuality.sk.

Читайте также:

Фицо оказался под шквалом критики

По информации СМИ, Фицо провел переговоры с Путиным по поставкам газа, поскольку Украина отказалась продлить соглашение о транзите голубого топлива через свою территорию.

Словацкий премьер является третьим представителем страны Европейского Союза, посещающим Москву с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" (ПС) Михал Шимечка назвал поездку позором для Словакии и предательством национальных интересов.

"Если бы премьер-министр действительно был заинтересован в транзите газа, он должен был вести переговоры с украинской стороной, а не превращать Словакию в инструмент российской пропаганды", — заявил он.

Член президиума ПС и бывший глава дипломатии Иван Корчок назвал поездку Фицо в Москву поворотным моментом в словацкой внешней политике.

"После фиаско в Брюсселе на саммите ЕС, когда никто в Евросоюзе не поддержал его просьбу сохранить транзит газа через Украину, премьер пошел стоять рядом с президентом России. Это предательство союзников и Словакии, это переломный момент в нашей внешней политике, на который премьер-министр не имеет полномочий", — подытожил Корчок.

По словам президента партии "Свобода и солидарность" Бранислава Грелинга, Фицо является "обычным коллаборационистом".

"Мы отправляем сигнал Владимиру Путину и всем пророссийским политикам, что Роберт Фицо не говорит от имени всей нации", — заявил глава SaS.

Также известно, что на завтра запланирован протест напротив здания правительства Словакии.

Ранее мы писали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо очень недоволен прекращением транзита газа через Украину в Словакию. Также он заявил, что транзит газа через Украину является одним из пяти основных разногласий между его страной и нашим государством.