Фіцо закликав Зеленського не перекривати транзит газу з Росії

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: PAP

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що транзит газу через Україну є однією з п’яти основних розбіжностей між його країною і нашою державою. Політик закликав Європейську комісію передусм захищати інтереси країн-членів Європейського Союзу.

Про це Фіцо сказав на пресконференції в Брюсселі у п'ятницю, 20 грудня, повідомляє видання Pravda.

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"У нас розходяться погляди щодо транзиту газу через Україну. Я запитав його, чи буде він готовий здійснювати транзит іншого газу, крім російського", — заявив Фіцо.

Також словацький лідер висловив незгоду з позицією Президента Зеленського та закликав до тиску на Єврокомісію, щоб вона захищала інтереси європейських країн у газовій сфері.

"Ми поважаємо допомогу ЄС Україні, ми є її частиною, і тому я запитую: коли хтось допомагає і є частиною ЄС та організовує спільні урядові переговори, чи має Україна право загрожувати економічним інтересам країни-члену союзу?", — зазначив прем'єр Фіцо.

Як відреагував Зеленський

Зеленський заявив, що Україна не прийме жодних варіантів транзиту. Він зазначив, що такий варіант розвитку подій дасть можливість Росії і далі заробляти кошти для продовження агресивної війни.

"Я йому чітко пояснив: якщо це буде газ не Росії, іншої країни, але ми повинні знати, ми не хочемо гратись, коли це буде інша країна, яка отримує від Росії газ, а потім транзитує свій газ. Це те саме, що продовжувати заробляти на цій війні й передавати гроші Росії", — зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що якщо європейська країна готова отримувати газ і не сплачувати ці гроші в Росію до закінчення війни, то такий варіант можна розглядати.

Інші заявив Фіцо

Фіцо також заявив, що Зеленський заперечує будь-яке припинення вогню. Він також запевнив, що в Європі є країни, які також не задоволені таким станом речей.

Від імені Словаччини очільник уряду відкинув можливість взяти на себе більші європейських витрат на допомогу Україні, якщо новий президент США Дональд Трамп зменшить американську підтримку.

Фіцо повторив, що жоден словацький військовий не буде брати участь в операції ЄС в Україні у разі припинення вогню.

"Було б неправильно, якби це зробила частина держав ЄС, не було б консенсусу", — наголосив він.

Прем'єр також підкреслив, що Словаччина не підтримає такий пакет санкцій, які стосуватимуться атомної енергетики, оскільки вона залежить від виробництва російської електроенергії.

Раніше Фіцо прийняв запрошення російського диктатора взяти участь в урочистостях до 9 травня. Вони пройдуть у Москві.

Нагадаємо, Фіцо в інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій заявив, що Президент України Володимир Зеленський нібито звертався до країн ЄС із проханням розмістити ядерну зброю на українській території.