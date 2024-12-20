Фицо призвал Зеленского не перекрывать транзит газа из России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: PAP

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что транзит газа через Украину является одним из пяти основных разногласий между его страной и нашим государством. Политик призвал Европейскую комиссию предусматривать защиту интересов стран-членов Европейского Союза.

Об этом Фицо сказал на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу, 20 декабря, сообщает издание Pravda.

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"У нас расходятся взгляды по транзиту газа через Украину. Я спросил его, будет ли он готов совершать транзит другого газа, кроме российского", — заявил Фицо.

Также словацкий лидер выразил несогласие с позицией Президента Зеленского и призвал к давлению на Еврокомиссию, чтобы она защищала интересы европейских стран в газовой сфере.

"Мы уважаем помощь ЕС Украине, мы являемся ее частью, и поэтому я спрашиваю: когда кто-то помогает и является частью ЕС и организует совместные правительственные переговоры, имеет ли Украина право угрожать экономическим интересам страны-члена союза?", — отметил премьер Фицо .

Как отреагировал Зеленский

Зеленский заявил, что Украина не примет никаких вариантов транзита. Он отметил, что такой вариант развития событий позволит России и дальше зарабатывать средства для продолжения агрессивной войны.

"Я ему четко объяснил: если это будет газ не России, другой страны, но мы должны знать, мы не хотим играть, когда это будет другая страна, которая получает от России газ, а затем транзитирует свой газ. Это тоже самое, что продолжать зарабатывать на этой войне и передавать деньги России", — отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что если европейская страна готова получать газ и не платить эти деньги в Россию до окончания войны, то такой вариант можно рассматривать.

Другие заявил Фицо

Фицо также заявил, что Зеленский отрицает какое-либо прекращение огня. Он также заверил, что в Европе есть страны, которые тоже не удовлетворены таким положением вещей.

От имени Словакии глава правительства отверг возможность взять на себя большие европейские расходы на помощь Украине, если новый президент США Дональд Трамп уменьшит американскую поддержку.

Фицо повторил, что ни один словацкий военный не будет участвовать в операциях ЕС в Украине в случае прекращения огня.

"Было бы неправильно, если бы это сделала часть государств ЕС, не было бы консенсуса", — подчеркнул он.

Премьер также подчеркнул, что Словакия не поддержит такой пакет санкций, которые будут относиться к атомной энергетике, поскольку она зависит от производства российской электроэнергии.

Ранее Фицо принял приглашение российского диктатора принять участие в торжествах до 9 мая . Они пройдут в Москве.

Напомним, Фицо в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы обращался в страны ЕС с просьбой разместить ядерное оружие на украинской территории.