Встреча Фицо и Путина — премьер Словакии говорил с диктатором о газе и войне

Фицо раскрыл детали встречи с Путиным — говорили об Украине
В воскресенье 22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Речь шла о войне в Украине и транзите газа.
Об этом глава словацкого правительства сообщил на своей странице в Facebook.
Детали встречи
Фицо подчеркнул, что предварительно предупредил лидеров ЕС о визите в Москву и объяснил его нежеланием Украины продолжать транзит российского газа.
Словацкий премьер подчеркнул, что встреча с Путиным стала реакцией на заявление президента Украины Владимира Зеленского, выступившего против транзита газа через Украину в Словакию.
"Зеленский также поддерживает санкции против российской ядерной программы, а это наносит финансовый ущерб Словакии и ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях, что недопустимо", — отметил Фицо.
Глава словацкого правительства добавил, что также на переговорах речь шла об окончании войны в Украине.
"В длительном разговоре с Путиным мы обменялись мнениями по поводу происходящего в Украине. Мы обменялись мнениями о военной ситуации в Украине, возможности скорейшего мирного завершения войны и о взаимных отношениях между Словакией и РФ", — подытожил Фицо.
Ранее мы писали, что словацкая оппозиция раскритиковала поездку Фицо в Москву. Накануне он был очень недоволен прекращением транзита газа через Украину в Словакию.
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