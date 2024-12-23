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Зеленський різко відреагував на зустріч Фіцо з Путіним

23 грудня 2024 15:02
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Зеленський прокоментував зустріч Путіна і Фіцо
Володимир Путін і Роберт Фіцо. Фото: росЗМІ
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч російського диктатора Володимира Путіна з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Глава держави додав, що словацький лідер має свій зиск від співпраці з Росією.

Про це Зеленський повідомив у понеділок, 23 грудня.

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"Варто зауважити, що після зустрічі в Москві Фіцо та Путін не робили спільних заяв і не відповідали на запитання ЗМІ. Вони просто не можуть нічого публічно сказати про те, що обговорювали на зустрічі. Вони бояться реакції громадськості", — зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що Кремль надає значні знижки для Фіцо, але за ці знижки Росія впливає на суверенітет іншої країни або ж створює тіньові схеми. На думку Зеленського, така ситуація має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби.

Зеленський також розповів, що подробиці такого фінансування були розкриті під час нещодавньої зустрічі європейських лідерів у Брюсселі. Очільники інших країн зауважили, що Фіцо не хоче брати участі в спільній європейській роботі над енергетичною незалежністю чи шукати заміну російському газу. Він радше хоче вчинити навпаки — допомогти Росії витіснити американський газ та енергоресурси інших партнерів з Європи. По суті, це означає, що Фіцо хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни та послабити Європу.

"Ми втрачаємо людей через війну, яку розпочав Путін, і ми вважаємо, що така допомога Путіну є аморальною", — додав Зеленський.

Глава держави також зазначив, що Фіцо навіть відмовився від компенсацій, які полегшили б перехідний період і допомогли позбутися залежності. Він зацікавлений саме в російському газі, вартість якого становить 500 мільйонів доларів США на рік. Зеленський пояснив, що також Фіцо має 500 мільйонів доларів прибутку через трубу, якою російський газ іде в Європу через Україну. 

"Отже, його ключова мета — вести справи з Росією, і саме це йому вигідно. Це насправді велике питання безпеки як для Словаччини, так і для всієї Європи. Чому цей лідер настільки залежний від Москви? Чим платять йому і чим він розплачується?" — поставив питання Зеленський.

Зеленський
Повідомлення Зеленського в Х. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що у неділю, 22 грудня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Вони говорили про війну в Україні та транзит газу.

Нагадаємо, що словацька опозиція розкритикувала поїздку Фіцо до Москви.

Володимир Зеленський володимир путін Україна війна в Україні Росія Роберт Фіцо

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