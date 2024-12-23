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Зеленский резко отреагировал на встречу Фицо с Путиным

23 декабря 2024 15:02
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Зеленский прокомментировал встречу Путина и Фицо
Владимир Путин и Роберт Фиццо. Фото: росСМИ
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу российского диктатора Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Глава государства добавил, что словацкий лидер имеет свою выгоду от сотрудничества с Россией.

Об этом Зеленский сообщил в понедельник, 23 декабря.

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"Стоит отметить, что после встречи в Москве Фицо и Путин не делали совместных заявлений и не отвечали на вопросы СМИ. Они просто не могут ничего публично сказать о том, что обсуждали на встрече. Они боятся реакции общественности", — отметил Зеленский.

Президент напомнил, что Кремль предоставляет значительные скидки для Фицо, но за эти скидки Россия влияет на суверенитет другой страны или же создает теневые схемы. По мнению Зеленского, такая ситуация должна заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы.

Зеленский также рассказал, что подробности такого финансирования были раскрыты во время недавней встречи европейских лидеров в Брюсселе. Руководители других стран отметили, что Фицо не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью или искать замену российскому газу. Он, скорее, хочет поступить наоборот — помочь России вытеснить американский газ и энергоресурсы других партнеров из Европы. По сути это означает, что Фицо хочет помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабить Европу.

"Мы теряем людей из-за войны, которую начал Путин, и мы считаем, что такая помощь Путину аморальна", — добавил Зеленский.

Глава государства также отметил, что Фицо даже отказался от компенсаций, которые облегчили бы переходный период и помогли избавиться от зависимости. Он заинтересован именно в российском газе, стоимость которого составляет 500 миллионов долларов США в год. Зеленский объяснил, что также у Фицо 500 миллионов долларов прибыли через трубу, по которой российский газ идет в Европу через Украину.

"Итак, его ключевая цель — вести дела с Россией, и именно это ему выгодно. Это действительно большой вопрос безопасности как для Словакии, так и для всей Европы. Почему этот лидер настолько зависим от Москвы? Чем платят ему и чем он расплачивается?" — задал вопрос Зеленский.

Зеленский
Сообщение Зеленского в Х. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что в воскресенье, 22 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Они говорили о войне в Украине и транзите газа.

Напомним, что словацкая оппозиция раскритиковала поездку Фицо в Москву.

Владимир Зеленский владимир путин Украина война в Украине Россия Роберт Фицо

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