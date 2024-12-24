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Зустріч Путіна з прем'єром Словаччини — в ISW назвали мету

24 грудня 2024 08:31
Аркадій Пастула - Редактор
Путін зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини — в ISW назвали мету диктатора Росії
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS
Аркадій Пастула - Редактор

Російський диктатор Володимир Путін 22 грудня зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Його метою було просування російської кампанії з підриву єдності Заходу в підтримці України.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Відомо, що сторони зустрілися в Москві вперше з 2016 року. Це стало третім візитом посадовця ЄС до Росії з початку повномасштабного вторгнення окупантів до України.

"За повідомленнями, Путін і Фіцо обговорили рішення України не транзитувати російський газ з 1 січня 2025 року, а також обмінялися думками про війну Росії в Україні. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков оголосив, що Фіцо і Путін не будуть проводити спільну пресконференцію або робити спільні заяви за підсумками зустрічі", — йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що Кремль розвиває відносини з окремими членами Заходу і НАТО, щоб використовувати їх для поглиблення розколів на Заході і підриву підтримки України.

Нагадаємо, 22 грудня Фіцо відвідав Москву та зустрівся з Путіним. Однак поїздку розкритикувала словацька опозиція.

Згодом на зустріч відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що Фіцо має свій зиск від співпраці з Росією.

володимир путін Словаччина політики ISW Росія Роберт Фіцо

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