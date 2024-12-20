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Зеленський "пропонував" Фіцо транзит газу РФ, — ЗМІ

20 грудня 2024 21:39
Катерина Османська - Редактор
Зеленський "пропонував" Фіцо транзит газу РФ — причина
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: TASR
Катерина Османська - Редактор

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито пропонував обміняти продовження транзиту російського газу до Словаччини. Причиною, за словами словака, стала підтримка вступу України до НАТО.

Про це повідомляє Politico з посиланням на слова Фіцо після саміту лідерів НАТО у п'ятницю, 20 грудня.

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Що відомо про пропозицію Зеленського Фіцо

Фіцо наголосив, що нинішня угода на транзит російського газу через Україну завершується наприкінці року, і його країна може втратити €500 млн щорічного доходу, якщо договір не буде продовжено. 

Він заявив журналістам, що пропозиції Зеленського, "зроблені йому за зачиненими дверима", були "абсурдними".

"Зеленський запитав мене, чи проголосую я за членство України в НАТО, якщо він надасть €500 млн російських активів. І, звісно, я відповів: "Ніколи", — додав Фіцо.  

Ба, більше, він припустив, що Україна бере на себе сміливість завдати шкоди економіці члена ЄС.

Раніше Фіцо прийняв запрошення російського диктатора взяти участь в урочистостях до 9 травня. Вони пройдуть у Москві.

Нагадаємо, Фіцо в інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій заявив, що Президент України Володимир Зеленський нібито звертався до країн ЄС із проханням розмістити ядерну зброю на українській території.

Володимир Зеленський НАТО Словаччина газ Росія Роберт Фіцо

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