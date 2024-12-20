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Зеленский "предлагал" Фицо транзит газа РФ, — СМИ

20 декабря 2024 21:39
Катерина Османская - Редактор
Зеленский "предлагал" Фицо транзит газа РФ - причина
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: TASR
Катерина Османская - Редактор

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы предлагал обменять продолжение транзита российского газа в Словакию. Причиной, по словам словака, стала поддержка вступления Украины в НАТО.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на слова Фицо после саммита лидеров НАТО в пятницу, 20 декабря.

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Фицо подчеркнул, что нынешнее соглашение на транзит российского газа через Украину завершается в конце года, и его страна может потерять 500 млн евро ежегодного дохода, если договор не будет продлен.

Он заявил журналистам, что предложения Зеленского, "сделанные ему за закрытыми дверями", были "абсурдными".

"Зеленский спросил меня, проголосую ли я за членство Украины в НАТО, если он предоставит €500 млн российских активов. И, конечно, я ответил: "Никогда", — добавил Фицо.

Более того, он предположил, что Украина берет на себя смелость нанести вред экономике члена ЕС.

Ранее Фицо принял приглашение российского диктатора принять участие в торжествах до 9 мая . Они пройдут в Москве.

Напомним, Фицо в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы обращался в страны ЕС с просьбой разместить ядерное оружие на украинской территории.

Владимир Зеленский НАТО Словакия газ Россия Роберт Фицо

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