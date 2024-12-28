Министр энергетики Украины Глущенко заявил, что у Украины есть альтернативные источники поставки энергии несмотря на шантаж Фицо

Министр энергетики Украины Герман Галущенко. Фото: УНИАН

В связи с заявлением премьер-министра Словакии о возможном прекращении поставок электроэнергии в Украину с 1 января 2025 года, министр энергетики Украины обратился с официальным письмом к энергокомиссару Европейского Союза, ENTSO-Е и Энергетическому Сообществу. Он подверг критике заявление премьера Словакии.

Об этом Герман Галущенко заявил в эфире Телемарафона.

Читайте также:

Что заявил министр энергетики Украины

Он подчеркнул, что такое решение Словакии будет грубым нарушением европейских норм и правил. Галущенко заверил, что у Украины есть альтернативные источники импорта электроэнергии и ведет переговоры с партнерами по увеличению поставок.

Министр напомнил, что необходимость импорта электроэнергии является прямым следствием российской агрессии и оккупации Запорожской атомной электростанции.

Украина выполнила все необходимые меры по обеспечению стабильного газоснабжения потребителей даже в случае полного прекращения транзита российского газа с 1 января 2025 года. Министерство энергетики провело ряд стресс-тестов газовой системы, чтобы гарантировать ее стабильную работу после прекращения транзита.

Напомним, что словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что может прекратить поставки электроэнергии в Украину. Так, он решил ответить на отказ Киева продолжать транзит российского газа в Европу, начиная с 2025 года.

Также стало известно, что Владимир Зеленский ответил на угрозы премьер-министра Словакии Роберта Фицо о прекращении экспорта электроэнергии в Украину. Он обвинил Фицо в поддержке интересов России.