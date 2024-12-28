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Зеленський відреагував на погрози Фіцо припинити енергопостачання

28 грудня 2024 14:48
Анастасія Постоєнко - Редактор
Зеленський відреагував на погрози Роберта Фіцо про припинення електропостачання
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент України Володимир Зеленський зробив різку заяву, звинувативши прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у підтримці інтересів Росії на шкоду своєму народові. Це стало відповіддю на погрози Фіцо припинити постачання електроенергії до України в зимовий період, коли російські удари завдають шкоди українській енергосистемі.

Відповідну заяву Президент України оприлюднив у соцмережі X.

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Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, доручив Роберту Фіцо чинити саботаж проти України.

"Схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини. Тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електростанціях і розподільчій мережі", — написав Зеленський. 

Фіцо погроза Україні
Заява Зеленського. Фото: скріншот

Зеленський висловився після погроз Словаччини припинити надавати електропостачання Україні

Володимир Зеленський наголосив, що потреба України в імпорті електрики виникла насамперед через окупацію Росією Запорізької атомної електростанції та масові обстріли українських електростанцій ракетами й дронами-камікадзе. Завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема ЄС, США, Великої Британії, Норвегії та Японії, Україна змогла уникнути енергетичного колапсу.

Президент підкреслив, що Словаччина, як частина єдиного європейського енергоринку, повинна дотримуватись загальноєвропейських правил. Частка Словаччини у постачанні електрики в Україну становить 19%, і свавільні рішення Братислави можуть завдати шкоди не лише Україні, але й міжнародному іміджу самої Словаччини.

Зеленський застеріг, що припинення експорту електрики означатиме втрату для Словаччини щонайменше 200 мільйонів доларів щорічно. Він також зазначив, що співпраця з європейськими сусідами та збільшення постачання енергоресурсів є більш вигідними для економіки Словаччини, ніж політика, продиктована Москвою.

"Нагадуємо Фіцо, що, по-перше, підтримка злочинної російської агресії є абсолютно аморальною. По-друге, недалекоглядна політика Фіцо вже залишила народ Словаччини без компенсації за втрату російського транзиту газу, а також може залишити народ Словаччини ще без щонайменше 200 мільйонів доларів щорічно, які Україна сплачує за імпортовану електрику. Так, імпорт електрики для порятунку небезплатний, і це значні кошти. По-третє, для всіх у Європі та, зокрема, для народу Словаччини буде вигідніше з усіх поглядів співпрацювати із сусідами та ЄС заради збільшення постачання у Європу енергоресурів, зокрема газу з Америки й від інших партнерів, і тільки це може зменшити ціну на енергію для більшості сімей", — повідомив Зеленський. 

Президент закликав Фіцо поважати європейські цінності та уникати рішень, які можуть ізолювати Словаччину від європейської спільноти.

Нагадаємо, нещодавно словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що може припинити постачати електроенергію Україні, як відповідь на відмову Києва продовжити транзит газу з Росії до Європи. 

Крім того, Роберт Фіцо нещодавно побував у Москві з візитом до Володимира Путіна — цей випадок перевірить на законність словацька генпрокуратура. На поїздку словацького прем'єра негативно відреагували й самі словаки, які зібралися на акцію протесту. 

Володимир Зеленський електроенергія електропостачання Роберт Фіцо погрози

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