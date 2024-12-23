Протести у Братиславі — люди вийшли на вулицю через візит Фіцо до Путіна

Люди на акції протесту у Братиславі. Фото: Суспільне

У понеділок, 23 грудня, на площі Свободи в Братиславі сотні людей вийшли на акцію протесту. Причиною цьому стала поїздка прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви, де той зустрівся з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Суспільне.

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За інформацією ЗМІ, мітингувальники скандували "Досить Росії" та називали Фіцо "зрадником".

До протесту долучилися колишні прем’єр-міністри Ігор Матович та Едуард Хегер, представники опозиційних сил, митці-дисиденти та українські біженці.

Протест у Братиславі. Фото: Суспільне

На акції протесту помітно українські прапори. Фото: Суспільне

Акції протесту не завадила навіть злива. Фото: Суспільне

Нагадаємо, 22 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Мова йшла про війну в Україні та транзит газу.

Згодом словацька опозиція розкритикувала поїздку Фіцо до Москви. А Президент України Володимир Зеленський заявив, що словацький прем'єр має свій зиск від співпраці з Росією.