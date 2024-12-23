Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Створює загрози для Європи — МЗС відреагувало на вояж Фіцо до РФ arrow

Створює загрози для Європи — МЗС відреагувало на вояж Фіцо до РФ

23 грудня 2024 18:02
Катерина Османська - Редактор
Візит Фіцо до Москви — що кажуть у МЗС України
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо та російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ
Катерина Османська - Редактор

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на візит прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви, Росія. Там заявили про слабкість та залежність енергетичної політики прем’єра, наголосивши, що вони створюють загрози для стабільності та безпеки всієї Європи.  

Відповідна заява опублікована на сайті МЗС у понеділок, 23 грудня.

Читайте також:

Що кажуть у МЗС України про візит Фіцо до Москви

Там зазначають, що Росія протягом багатьох років використовує енергію як зброю — політичний важіль тиску, інструмент погроз і корупції, спосіб встановлення залежності й шантажу. У МЗС стверджують, що саме тому більшість європейських країн вже зробили стратегічний вибір на користь відмови від російських енергоносіїв, диверсифікації джерел постачання та посилення енергетичної незалежності.  

Одним із яскравих прикладів, як йдеться у заяві, є Австрія, яка, незважаючи на багаторічну залежність від постачання з РФ, змогла здійснити важливі кроки для відмови від російського газу завдяки далекоглядній політиці уряду.  

На цьому фоні дії Фіцо викликають здивування. Його спроби зберегти енергетичну залежність Словаччини від Москви суперечать політиці ЄС і спільним зусиллям європейських країн із забезпечення енергетичної безпеки. Протягом року такі рішення лише сприяли підтримці Росії в її спробах витіснити з європейського ринку альтернативні джерела енергії, послаблюючи позиції всього континенту.  

Україна неодноразово наголошувала на готовності співпрацювати з Єврокомісією для вирішення проблем у цій сфері, однак словацький уряд обрав інший шлях.  

У МЗС додали, що Україна сьогодні платить найвищу ціну за стримування російської агресії, захищаючи європейські країни, включно зі Словаччиною, від загроз із боку Росії.

Там закликали європейських партнерів об’єднати зусилля задля зменшення залежності від російських енергоносіїв і посилення енергетичної безпеки Європи.  

Зазначимо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч російського диктатора Володимира Путіна з Фіцо. Глава держави додав, що словацький лідер має свій зиск від співпраці з Росією.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо дуже незадоволений припиненням транзиту газу через Україну до Словаччини. Також він заявив, що транзит газу через Україну є однією з п’яти основних розбіжностей між його країною і нашою державою.

МЗС Словаччина Москва війна в Україні Роберт Фіцо

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:40 Чи треба добровільно їхати до ТЦК — пояснення юриста

18:35 Продавав гранатомети через інтернет — у Києві засудили чоловіка

18:27 Ціна світла — скільки платитимуть одесити з Нового року

18:25 Перша група інвалідності — який розмір виплат у 2025 році

18:23 Зеленський назвав втрати військових КНДР на Курщині

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:02 Створює загрози для Європи — МЗС відреагувало на вояж Фіцо до РФ

Text

17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

17:45 На Закарпатті "інкасаторське" авто з ухилянтами врізалося у стовп

17:42 Є попередження про небезпеку — якою буде погода у Харкові завтра

17:41 Одесит влаштував погром в аптеці — що стало причиною

18:40 Чи треба добровільно їхати до ТЦК — пояснення юриста

18:35 Продавав гранатомети через інтернет — у Києві засудили чоловіка

18:27 Ціна світла — скільки платитимуть одесити з Нового року

18:25 Перша група інвалідності — який розмір виплат у 2025 році

18:23 Зеленський назвав втрати військових КНДР на Курщині

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:02 Створює загрози для Європи — МЗС відреагувало на вояж Фіцо до РФ

17:45 На Закарпатті "інкасаторське" авто з ухилянтами врізалося у стовп

17:42 Є попередження про небезпеку — якою буде погода у Харкові завтра

17:41 Одесит влаштував погром в аптеці — що стало причиною

17:35 Синоптики спрогнозували, які області завтра накриє негода

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

Text

17:50 Рішення Зеленського щодо РФ та зміна послів — ефір Вечір.LIVE

Text

14:41 Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

Text

13:50 Нардеп сказав, чому Данілова не призначили послом в Молдові

Text

13:14 Зеленський змінив тактику щодо переговорів з РФ — ефір День.LIVE

Text

13:01 Множинне громадянство — нардеп різко висловився про законопроєкт

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

21 грудня 2024
Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

13 грудня 2024

11:55 Пільги для УБД у 2025 році — хто може втратити допомогу