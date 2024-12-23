Візит Фіцо до Москви — що кажуть у МЗС України

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо та російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на візит прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви, Росія. Там заявили про слабкість та залежність енергетичної політики прем’єра, наголосивши, що вони створюють загрози для стабільності та безпеки всієї Європи.

Відповідна заява опублікована на сайті МЗС у понеділок, 23 грудня.

Читайте також:

Що кажуть у МЗС України про візит Фіцо до Москви

Там зазначають, що Росія протягом багатьох років використовує енергію як зброю — політичний важіль тиску, інструмент погроз і корупції, спосіб встановлення залежності й шантажу. У МЗС стверджують, що саме тому більшість європейських країн вже зробили стратегічний вибір на користь відмови від російських енергоносіїв, диверсифікації джерел постачання та посилення енергетичної незалежності.

Одним із яскравих прикладів, як йдеться у заяві, є Австрія, яка, незважаючи на багаторічну залежність від постачання з РФ, змогла здійснити важливі кроки для відмови від російського газу завдяки далекоглядній політиці уряду.

На цьому фоні дії Фіцо викликають здивування. Його спроби зберегти енергетичну залежність Словаччини від Москви суперечать політиці ЄС і спільним зусиллям європейських країн із забезпечення енергетичної безпеки. Протягом року такі рішення лише сприяли підтримці Росії в її спробах витіснити з європейського ринку альтернативні джерела енергії, послаблюючи позиції всього континенту.

Україна неодноразово наголошувала на готовності співпрацювати з Єврокомісією для вирішення проблем у цій сфері, однак словацький уряд обрав інший шлях.

У МЗС додали, що Україна сьогодні платить найвищу ціну за стримування російської агресії, захищаючи європейські країни, включно зі Словаччиною, від загроз із боку Росії.

Там закликали європейських партнерів об’єднати зусилля задля зменшення залежності від російських енергоносіїв і посилення енергетичної безпеки Європи.

Зазначимо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч російського диктатора Володимира Путіна з Фіцо. Глава держави додав, що словацький лідер має свій зиск від співпраці з Росією.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо дуже незадоволений припиненням транзиту газу через Україну до Словаччини. Також він заявив, що транзит газу через Україну є однією з п’яти основних розбіжностей між його країною і нашою державою.