Премьер Словакии Роберт Фицо и российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, Россия. Там заявили о слабости и зависимости энергетической политики премьера, подчеркнув, что они создают угрозы для стабильности и безопасности всей Европы.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД в понедельник, 23 декабря.

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Там отмечают, что Россия на протяжении многих лет использует энергию как оружие — политический рычаг давления, инструмент угроз и коррупции, способ установления зависимости и шантажа. В МИДе утверждают, что именно поэтому большинство европейских стран уже сделали стратегический выбор в пользу отказа от российских энергоносителей, диверсификации источников и усиления энергетической независимости.

Одним из ярких примеров, как говорится в заявлении, является Австрия, которая, несмотря на многолетнюю зависимость от поставок из РФ, смогла предпринять важные шаги для отказа от российского газа благодаря дальновидной политике правительства.

На этом фоне действия Фицо вызывают удивление. Его попытки сохранить энергетическую зависимость Словакии от Москвы противоречат политике ЕС и совместным усилиям европейских стран по обеспечению энергетической безопасности. В течение года такие решения способствовали поддержке России в ее попытках вытеснить с европейского рынка альтернативные источники энергии, ослабляя позиции всего континента.

Украина неоднократно отмечала готовность сотрудничать с Еврокомиссией для решения проблем в этой сфере, однако словацкое правительство избрало другой путь.

В МИД добавили, что Украина сегодня платит самую высокую цену за сдерживание российской агрессии, защищая европейские страны, включая Словакию, от угроз со стороны России.

Там призвали европейских партнеров объединить усилия по уменьшению зависимости от российских энергоносителей и усилению энергетической безопасности Европы.

Отметим, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу российского диктатора Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Глава государства добавил, что словацкий лидер имеет свою выгоду от сотрудничества с Россией.

Ранее мы писали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо очень недоволен прекращением транзита газа через Украину в Словакию. Также он заявил, что транзит газа через Украину является одним из пяти основных разногласий между его страной и нашим государством.