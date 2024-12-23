Протесты в Братиславе — люди вышли на улицу из-за визита Фицо к Путину

В Братиславе вспыхнул протест из-за визита Фицо в Москву — фото
В понедельник, 23 декабря, на площади Свободы в Братиславе сотни людей вышли на протестную акцию. Причиной тому стала поездка премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, где тот встретился с Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Суспільне.
Протесты в Братиславе
По информации СМИ, митингующие скандировали "Довольно России" и называли Фицо "предателем".
К протесту присоединились бывшие премьер-министры Игорь Матович и Эдуард Хегер, представители оппозиционных сил, художники-диссиденты и украинские беженцы.
Напомним, 22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Речь шла о войне в Украине и транзите газа.
Впоследствии словацкая оппозиция раскритиковала поездку Фицо в Москву. А Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что словацкий премьер имеет свою выгоду от сотрудничества с Россией.
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