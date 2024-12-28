Зустріч Фіцо та Путіна — прокуратура перевірить законність візиту прем'єра до Москви

Генпрокуратура Словаччини перевірить візит Фіцо до Путіна
Генеральна прокуратура Словаччини перевірить законність поїздки прем’єр-міністра Роберта Фіцо до Москви. Запит подано громадською організацією (ГО) "Мир Україні".
Про це повідомляє DennikN.
Поїздку Фіцо до Москви перевірить прокуратура
Видання зазначає, що перевірку буде проведено за запитом громадської організації "Мир Україні". Це об'єднання раніше проводило акцію протесту перед будівлею уряду в Братиславі через візит Фіцо до Росії.
У ГО стверджують, що голова словацького уряду вже тривалий час легітимізує лідера Росії Володимира Путіна, на арешт якого оголошено міжнародний ордер. Активісти вважають, що Фіцо зустрівся з ворогом.
"Предметна ініціатива громадського об’єднання передана до Генеральної прокуратури Словацької Республіки. Її буде розглянуто відповідно до закону", — сказала речниця прокуратури Яна Текельова.
Раніше ми писали, що словацька опозиція розкритикувала поїздку Фіцо до Москви. Також 23 грудня на площі Свободи в Братиславі сотні людей вийшли на акцію протесту.
На зустріч відреагував і Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що Фіцо має свій зиск від співпраці з Росією.
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