Зустріч Фіцо та Путіна — прокуратура перевірить законність візиту прем'єра до Москви

Російський диктатор Володимир Путін та прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: facebook.com/robertficosk

Генеральна прокуратура Словаччини перевірить законність поїздки прем’єр-міністра Роберта Фіцо до Москви. Запит подано громадською організацією (ГО) "Мир Україні".

Про це повідомляє DennikN.

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Видання зазначає, що перевірку буде проведено за запитом громадської організації "Мир Україні". Це об'єднання раніше проводило акцію протесту перед будівлею уряду в Братиславі через візит Фіцо до Росії.

У ГО стверджують, що голова словацького уряду вже тривалий час легітимізує лідера Росії Володимира Путіна, на арешт якого оголошено міжнародний ордер. Активісти вважають, що Фіцо зустрівся з ворогом.

"Предметна ініціатива громадського об’єднання передана до Генеральної прокуратури Словацької Республіки. Її буде розглянуто відповідно до закону", — сказала речниця прокуратури Яна Текельова.

Раніше ми писали, що словацька опозиція розкритикувала поїздку Фіцо до Москви. Також 23 грудня на площі Свободи в Братиславі сотні людей вийшли на акцію протесту.

На зустріч відреагував і Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що Фіцо має свій зиск від співпраці з Росією.