Встреча Фицо и Путина — прокуратура проверит законность визита премьера в Москву

Российский диктатор Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо Фото: facebook.com/robertficosk

Генеральная прокуратура Словакии проверит законность поездки премьер-министра Роберта Фицо в Москву.Запрос подан общественной организацией (ОО) "Мир Украине".

Об этом сообщает DennikN.

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Издание отмечает, что проверка будет проведена по запросу общественной организации "Мир Украине". Это объединение ранее проводило акцию протеста перед зданием правительства в Братиславе из-за визита Фицо в Россию.

В ОО утверждают, что глава словацкого правительства уже долгое время легитимизирует лидера России Владимира Путина, на арест которого объявлен международный ордер. Активисты считают, что Фицо встретился с врагом.

"Предметная инициатива общественного объединения передана в Генеральную прокуратуру Словацкой Республики. Она будет рассмотрена в соответствии с законом", — сказала спикер прокуратуры Яна Текелева.

Ранее мы писали, что словацкая оппозиция раскритиковала поездку Фицо в Москву. Также 23 декабря на площади Свободы в Братиславе сотни людей вышли на акцию протеста.

На встречу отреагировал и Президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Фицо имеет свою выгоду от сотрудничества с Россией.