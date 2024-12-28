Встреча Фицо и Путина — прокуратура проверит законность визита премьера в Москву

Генпрокуратура Словакии проверит визит Фицо к Путину
Генеральная прокуратура Словакии проверит законность поездки премьер-министра Роберта Фицо в Москву.Запрос подан общественной организацией (ОО) "Мир Украине".
Об этом сообщает DennikN.
Поездку Фицо в Москву проверит прокуратура
Издание отмечает, что проверка будет проведена по запросу общественной организации "Мир Украине". Это объединение ранее проводило акцию протеста перед зданием правительства в Братиславе из-за визита Фицо в Россию.
В ОО утверждают, что глава словацкого правительства уже долгое время легитимизирует лидера России Владимира Путина, на арест которого объявлен международный ордер. Активисты считают, что Фицо встретился с врагом.
"Предметная инициатива общественного объединения передана в Генеральную прокуратуру Словацкой Республики. Она будет рассмотрена в соответствии с законом", — сказала спикер прокуратуры Яна Текелева.
Ранее мы писали, что словацкая оппозиция раскритиковала поездку Фицо в Москву. Также 23 декабря на площади Свободы в Братиславе сотни людей вышли на акцию протеста.
На встречу отреагировал и Президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Фицо имеет свою выгоду от сотрудничества с Россией.
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