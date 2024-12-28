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Зеленский отреагировал на угрозы Фицо прекратить энергоснабжение

28 декабря 2024 14:48
Анастасия Постоенко - Редактор
Зеленский отреагировал на угрозы Роберта Фицо о прекращении электроснабжения
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Анастасия Постоенко - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сделал резкое заявление, обвинив премьер-министра Словакии Роберта Фицо в поддержке интересов России в ущерб своему народу. Это стало ответом на угрозы Фицо прекратить поставки электроэнергии в Украину в зимний период, когда российские удары наносят ущерб украинской энергосистеме.

Соответствующее заявление президент Украины обнародовал в соцсети X.

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Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, поручил Роберту Фицо совершать саботаж против Украины.

"Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электростанциям и распределительной сети", — написал Зеленский.

Фіцо погроза Україні
Заявление Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский высказался после угроз Словакии прекратить предоставлять электроснабжение Украине

Владимир Зеленский отметил, что потребность Украины в импорте электричества возникла прежде всего из-за оккупации Россией Запорожской атомной электростанции и массовых обстрелов украинских электростанций ракетами и дронами-камикадзе. Благодаря поддержке международных партнеров, в частности ЕС, США, Великобритании, Норвегии и Японии, Украина смогла избежать энергетического коллапса.

Президент подчеркнул, что Словакия как часть единого европейского энергорынка должна придерживаться общеевропейских правил. Доля Словакии в поставках электричества в Украину составляет 19%, и своевольные решения Братиславы могут нанести ущерб не только Украине, но и международному имиджу самой Словакии.

Зеленский предостерег, что прекращение экспорта электричества будет означать потерю для Словакии не менее 200 миллионов долларов ежегодно. Он также отметил, что сотрудничество с европейскими соседями и увеличение поставок энергоресурсов являются более выгодными для экономики Словакии, чем политика, продиктованная Москвой.

"Напоминаем Фицо, что, во-первых, поддержка преступной российской агрессии является абсолютно аморальной. Во-вторых, недальновидная политика Фицо уже оставила народ Словакии без компенсации за потерю российского транзита газа, а также может оставить народ Словакии еще без по меньшей мере 200 миллионов долларов ежегодно, которые Украина платит за импортируемое электричество. Да, импорт электричества для спасения не бесплатный, и это значительные средства. В-третьих, для всех в Европе и, в частности, для народа Словакии, будет выгоднее со всех точек зрения сотрудничать с соседями и ЕС ради увеличения поставок в Европу энергоресурсов, в частности газа из Америки и от других партнеров, и только это может уменьшить цену на энергию для большинства семей", — сообщил Зеленский. 

Президент призвал Фицо уважать европейские ценности и избегать решений, которые могут изолировать Словакию от европейского сообщества.

Напомним, недавно словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что может прекратить поставлять электроэнергию Украине как ответ на отказ Киева продлить транзит газа из России в Европу.

Кроме того, Роберт Фицо недавно побывал в Москве с визитом к Владимиру Путину — этот случай проверит на законность словацкая генпрокуратура. На поездку словацкого премьера негативно отреагировали и сами словаки, собравшиеся на акцию протеста.

Владимир Зеленский электроэнергия электроснабжение Роберт Фицо угрозы

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