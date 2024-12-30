Транзит российского газа через Украину — Фицо пожаловался на Зеленского руководителям ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Depositphotos

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к главе Европейского совета Антониу Коште и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с открытым письмом. Он выразил недовольство решением Президента Украины Владимира Зеленского о прекращении транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года.

Свое письмо Фицо опубликовал в Facebook.

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О чем говорится в письме Фицо

По словам Фицо, решение о прекращении транзита российского газа было принято Украиной без предварительных консультаций с ЕС и отдельными государствами-членами, что приведет к значительным экономическим потерям для европейских стран.

"Украинским партнерам были предложены и другие варианты транзита газа, кроме российского, но и эти варианты были отклонены президентом Украины", — говорится в письме.

Также премьер-министр Словакии отметил, что прекращение транзита газа может привести к дополнительным расходам для европейских домохозяйств, предприятий и инфраструктуры в размере 60-70 миллиардов евро в год. Это также приведет к утрате транзитных сборов для Украины и Словакии на сумму более 1 миллиарда евро.

"Украинский президент, вероятно, считает эту утрату незначительной, принимая во внимание огромные доходы Украины от внешней помощи", — подчеркивает словацкий премьер.

Фицо призвал ЕС уделить срочное внимание этому вопросу, чтобы избежать дальнейших экономических последствий для европейских стран.

"В завершение этого открытого письма хочу выразить свое мнение, что тихое принятие одностороннего решения президента Украины абсолютно иррационально и неправильно, и оно приведет к напряженности и взаимным мерам. Также выражаю убеждение, что в интересах всех граждан ЕС, чтобы европейские усилия поддержать Украину происходили рационально, а не в виде саморазрушительных и очень вредных для ЕС жестов. По этой причине прошу вас уделить должное внимание этой беспрецедентной ситуации и придать ей срочную важность", — завершил Фицо.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину. Таким образом, он решил ответить на отказ Киева продолжать транзит российского газа в Европу, начиная с 2025 года.