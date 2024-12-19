Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський пояснив, що буде з транзитом російського газу у 2025 arrow

Зеленський пояснив, що буде з транзитом російського газу у 2025

19 грудня 2024 16:16
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Транзит російського газу через Україну — Зеленський зробив різку заяву
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Україна не буде продовжувати транзит російського газу. Будь-яка країна, яка щось дешеве отримує з Росії, рано чи пізно стане від неї залежна. 

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Брюсселі в четвер, 19 грудня.

Читайте також:

Україна не буде продовжувати транзит російського газу

За словами Зеленського, з 2025 року Україна не буде продовжувати транзит російського газу.

"Якщо європейська країна буде отримувати газ і сплачувати ці гроші в РФ, це все ще фінансування війни. Ми не дамо можливість додаткових заробітків РФ на цій війни. Коли Словаччина сьогодні підіймала це питання і казала, що вона втрачає гроші — це соромно. Україна втрачає людей", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, у Європейському Союзі триває підготовка до проходження зимового періоду без поставок російського газу по українській газотранспортній системі (ГТС). Усе тому, що угода між Москвою та Києвом щодо транзиту "блакитного палива" завершується в останній день 2024 року. 

Тим часом прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що Україні не доведеться імпортувати паливо під час опалювального сезону 2024/2025. Країні вистачить власних запасів газу на зиму. 

Володимир Зеленський Газпром газ президент Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:29 Довіра до працівників ТЦК — опитування серед українців

17:27 Небезпека посилиться — якою буде погода в Україні завтра

17:03 Мухобійка для ворога — винахід одеських інженерів допомагає ЗСУ

16:56 У ГУР розкрили деталі пожежі у військовій частині Новосибірська

16:56 Мільярдери втрачають капітали — що не так з фондовим ринком США

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС - 80x80

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

16:53 Один із тарифів на електроенергію подорожчає — кого стосується

16:35 Зеленський різко відреагував на перемовини Орбана з Путіним

16:30 Участь військ КНДР у війні — Зеленський назвав кількість

16:26 Удар Орєшніком — Зеленський назвав росіян відморозками

16:22 Зниження мобілізаційного віку — Зеленський прокоментував ідею

17:29 Довіра до працівників ТЦК — опитування серед українців

17:27 Небезпека посилиться — якою буде погода в Україні завтра

17:03 Мухобійка для ворога — винахід одеських інженерів допомагає ЗСУ

16:56 У ГУР розкрили деталі пожежі у військовій частині Новосибірська

16:56 Мільярдери втрачають капітали — що не так з фондовим ринком США

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС - 80x80

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

16:53 Один із тарифів на електроенергію подорожчає — кого стосується

16:35 Зеленський різко відреагував на перемовини Орбана з Путіним

16:30 Участь військ КНДР у війні — Зеленський назвав кількість

16:26 Удар Орєшніком — Зеленський назвав росіян відморозками

16:22 Зниження мобілізаційного віку — Зеленський прокоментував ідею

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Text

14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Text

12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

Text

11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС - 80x80

Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

Text

09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Text

09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

18 грудня 2024
Text

22:38 Україна і Катар планували бізнес з газом — деталі від Камельчука

Text

21:45 Подоляк висловився щодо скандалу у 211-й бригаді

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні