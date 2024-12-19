Транзит російського газу через Україну — Зеленський зробив різку заяву

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Україна не буде продовжувати транзит російського газу. Будь-яка країна, яка щось дешеве отримує з Росії, рано чи пізно стане від неї залежна.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Брюсселі в четвер, 19 грудня.

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Україна не буде продовжувати транзит російського газу

За словами Зеленського, з 2025 року Україна не буде продовжувати транзит російського газу.

"Якщо європейська країна буде отримувати газ і сплачувати ці гроші в РФ, це все ще фінансування війни. Ми не дамо можливість додаткових заробітків РФ на цій війни. Коли Словаччина сьогодні підіймала це питання і казала, що вона втрачає гроші — це соромно. Україна втрачає людей", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, у Європейському Союзі триває підготовка до проходження зимового періоду без поставок російського газу по українській газотранспортній системі (ГТС). Усе тому, що угода між Москвою та Києвом щодо транзиту "блакитного палива" завершується в останній день 2024 року.

Тим часом прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що Україні не доведеться імпортувати паливо під час опалювального сезону 2024/2025. Країні вистачить власних запасів газу на зиму.