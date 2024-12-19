Транзит российского газа через Украину — Зеленский сделал резкое заявление

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Украина не будет продолжать транзит российского газа. Любая страна, которая что-нибудь дешевое получает из России, рано или поздно станет от нее зависима.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 19 декабря.

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Украина не будет продолжать транзит российского газа

По словам Зеленского, с 2025 года Украина не будет продолжать транзит российского газа.

"Если европейская страна будет получать газ и платить эти деньги в РФ, это все еще финансирование войны. Мы не дадим возможность дополнительно зарабатывать РФ на этой войне. Когда Словакия сегодня поднимала этот вопрос и говорила, что она теряет деньги — это стыдно. Украина теряет людей", — сказал Зеленский.

Напомним, в Европейском Союзе идет подготовка к прохождению зимнего периода без поставок российского газа по украинской газотранспортной системе (ГТС). Все потому, что соглашение между Москвой и Киевом о транзите "голубого топлива" завершается в последний день 2024 года.

Между тем, премьер-министр Денис Шмыгаль убежден, что Украине не придется импортировать топливо во время отопительного сезона 2024/2025. Стране хватит собственных запасов газа на зиму.