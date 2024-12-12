У Міненерго повідомили, коли Україна повністю відмовиться від транзита російського газу

Герман Галущенко. Фото: Новини.LIVE

З 1 січня 2025 року Україна планує повністю відмовитися від транзита російського газу. Цьогоріч вже провели низку стрес-тестів для української газової системи, аби перевірити, як вона працюватиме в подібних умовах.

Таку заяву в середу, 11 грудня, на VII Німецько-українському бізнес-форумі зробив очільник Міненерго Герман Галущенко. Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Міністр енергетики зазначив, що за три години до повномасштабного вторгнення Україну відключили від російської енергосистеми. Уже за 21 день, 16 березня, Україну підключили до європейських мереж. Саме з цього почалася наша інтеграція до Європи.

Після останніх ударів по енергетичній інфраструктурі німецькі фахівці допомагали українцям ремонтувати електростанції, що зазнали пошкоджень.

"В Україні ми завжди матимемо енергетичну систему, яка даватиме електрику і тепло. Що б росіяни не намагалися зробити, яку би зброю не намагалися використати", — підсумував Галущенко.

Нагадаємо, голова Міненерго прокоментував російські кібератаки на українську енергетичну інфраструктуру. За його словами, такі атаки почалися ще в листопаді 2021 року та тривають досі.

Раніше Герман Галущенко пояснив, чому графіки відключень світла застосовують не лише для побутових споживачів, а й для промисловості та бізнесу. Однією із причин таких обмежень є майже нульові показники імпорту електроенергії з Європи.