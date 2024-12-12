В Минэнерго сообщили, когда Украина полностью откажется от транзита российского газа

Герман Галущенко. Фото: Новини.LIVE

С 1 января 2025 года Украина планирует полностью отказаться от транзита российского газа. В этом году уже провели ряд стресс-тестов для украинской газовой системы, чтобы проверить, как она будет работать в подобных условиях.

Такое заявление в среду, 11 декабря, на VII Немецко-украинском бизнес-форуме сделал глава Минэнерго Герман Галущенко. Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Министр энергетики отметил, что за три часа до полномасштабного вторжения Украину отключили от российской энергосистемы. Уже через 21 день, 16 марта, Украину подключили к европейским сетям. Именно с этого началась наша интеграция в Европу.

После последних ударов по энергетической инфраструктуре немецкие специалисты помогали украинцам ремонтировать поврежденные электростанции.

"В Украине мы всегда будем иметь энергетическую систему, которая будет давать электричество и тепло. Что бы россияне ни пытались сделать, какое бы оружие ни пытались использовать", — подытожил Галущенко.

Напомним, глава Минэнерго прокомментировал российские кибератаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. По его словам, такие атаки начались еще в ноябре 2021 года и продолжаются до сих пор.

Ранее Герман Галущенко объяснил, почему графики отключений света применяют не только для бытовых потребителей, но и для промышленности и бизнеса. Одной из причин таких ограничений являются почти нулевые показатели импорта электроэнергии из Европы.