Війна в Україні — РФ здійснює кібератаки на енергетику

Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: ReBuild Ukraine

Війна триває не лише на фронті, але й в інформаційному просторі. Росія вже третій рік поспіль здійснює кібератаки на енергетику України.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час конференції ReBuild Ukraine у Варшаві у середу, 13 листопада.

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Галущенко заявив, що війна докорінно змінює підхід до енергетичної безпеки й дозволить відмовитися від російських енергоносіїв на майбутнє.

"Я думаю, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну дійсно змінить модель енергетики на майбутнє, назавжди. Я сподіваюсь, що назавжди. Іноді я просто чув розмови про те, що війна закінчиться і, можливо, ми повернемося до Росії й відновимо певну співпрацю щодо енергетики", — сказав міністр енергетики.

Він підкреслив, що навіть після завершення війни відновлення енергетичної співпраці з Росією було б великою помилкою для будь-якої країни.

"Світ має назавжди позбутися російських енергоносіїв і не відчувати енергетичної залежності", — зазначив Галущенко.

Під час конференції він також додав, що кібератаки на українську енергетичну інфраструктуру почалися ще в листопаді 2021 року і тривають донині.

"Ми воюємо вже третю зиму поспіль, і російські кібератаки почалися ще у листопаді 2021 року. Це були масовані атаки, що тривають і досі. Ми змушені були змінювати правила та впроваджувати проєкти, які раніше не існували у світі", — зауважив міністр.

Він також вибачився за те, що інколи різко висловлюється стосовно певних процедур з партнерами, додавши, що, коли ті відпочивали у серпні, в Україні щодня були обстріли.

Нагадаємо, міністр енергетики заявив, що Україна й досі стикається з ризиками ядерної аварії через російські атаки.

Також під час конференції ReBuild Ukraine Герман Галущенко зазначив, що в Україні планують побудувати вітрові електростанції потужністю близько 800 мегаватів.