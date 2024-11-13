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Російські атаки підвищують ризик ядерної аварії, — Галущенко

13 листопада 2024 14:21
Ольга Антоновська - редактор
Ядерна аварія — міністр енергетики розповів про високі ризики через обстріли
Герман Галущенко. Фото: Міненерго
Ольга Антоновська - редактор

Україна й досі стикається з ризиками ядерної аварії через російські атаки. Обстріли призводили до аварійних зупинок ядерних блоків.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на конференції ReBuild Ukraine у середу, 13 листопада.

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За словами Галущенка, Україна стикається з серйозними ризиками. Партнери докладають багато зусиль, аби не дати статись ядерній аварії.

"У нас був випадок знеструмлення всіх атомних електростанцій в Україні, і, звичайно, ми обговорюємо ці виклики на всіх форумах, особливо за участю Агентства з оцінки впливу на довкілля, експертів, ООН та багатьох партнерів... Вони дійсно підтримують нас на цьому шляху, як уникнути аварії", — сказав міністр енергетики.

Галущенка також додав, що росіяни у своєму прагненні позбавити Україну електроенергії, не дбають про ядерну безпеку та захист. Попри це, за словами Галущенка, українці, які працюють в енергетичних компаніях, навчились керувати системою в умовах постійних обстрілів.

Нагадаємо, колишня прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що у 2022 році Британія готувалась до ядерного удару по Україні. На випадок цього розробили план дій.

Президент РФ Володимир Путін запропонував внести деякі зміни до російської доктрини ядерного стримування. Зокрема, розширивши причини на застосування такої зброї. В Інституті дослідження війни назвали такі заяви маніпулятивними.

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