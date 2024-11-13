Ядерная авария — министр энергетики рассказал о высоких рисках из-за обстрелов

Герман Галущенко. Фото: Минэнерго

Украина до сих пор сталкивается с рисками ядерной аварии из-за российских атак. Обстрелы уже приводили к аварийным остановкам ядерных блоков.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на конференции ReBuild Ukraine в среду, 13 ноября.

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Риск ядерной аварии из-за обстрелов

По словам Галущенко, Украина сталкивается с серьезными рисками. Партнеры прилагают много усилий, чтобы не дать произойти ядерной аварии.

"У нас был случай обесточивания всех атомных электростанций в Украине, и, конечно, мы обсуждаем эти вызовы на всех форумах, особенно с участием Агентства по оценке влияния на окружающую среду, экспертов, ООН и многих партнеров... Они действительно поддерживают нас на этом пути, как избежать аварии", — сказал министр энергетики.

Галущенко также добавил, что россияне в своем стремлении лишить Украину электроэнергии не заботятся о ядерной безопасности и защите. Несмотря на это, по словам министра, работающие в энергетических компаниях украинцы научились управлять системой в условиях постоянных обстрелов.

Напомним, бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что в 2022 году Британия готовилась к ядерному удару по Украине. В случае этого разработали план действий.

Президент РФ Владимир Путин предложил внести некоторые изменения в российскую доктрину ядерного сдерживания. В частности, расширив причины применения такого оружия. В Институте исследования войны назвали такие заявления манипулятивными.