Росія готує ядерну ракету Булава — що про це відомо

Завантаження Р-30 "Булава" у спецвагон. Фото: Defense Express

У мережі з’явилось супутникове зображення спорядження російської ядерної ракети Р-30 "Булава". Ця ракета розміщується на атомних підводних крейсерах.

Про це повідомляє Defense Express у вівторок, 12 листопада.

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Як зазначає видання, перші згадки про це з’явились у російських ЗМІ. Вони стверджували, що на цьому знімку "засвітили" роботу 12-го Головного управління Міноборони РФ. Воно і відповідає за обслуговування ядерного озброєння.

"Це насправді доволі незвичайна подія, бо до цього моменту в публічний простір не потрапляли супутникові зображення, які б "світили" підготовчі роботи щодо російських ракет, що можуть виступати носіями ядерної зброї. Тому на це варто звернути увагу", — йдеться у повідомленні.

Супутниковий знімок підготовки ядерної ракети РФ. Фото: Defense Express

Окрім ракети на фото видно й кілька машин різного призначення. Про час, коли був зроблений знімок, наразі невідомо.

Як зазначають у виданні, поява такого знімка доволі показова. Росіяни демонстративно проводять роботи з підготовки балістичної ракети морського базування та навіть не намагаються приховати це. У виданні припускають, що такі операції РФ може проводити з метою психологічного тиску.

Нагадаємо, в Америці пройшов тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Зазначається, що цей пуск мав на меті перевірити ефективність, готовність і точність системи озброєння.

Росія все частіше атакує керованими авіаційними бомбами для обстрілу українських міст. Ворог почав використовувати нові КАБи Grom-E1 з дальністю до 120 кілометрів.