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В сети "засветили" подготовку российской ядерной ракеты

12 ноября 2024 10:01
Ольга Антоновская - редактор
Россия готовит ядерную ракету "Булава" — что об этом известно
Загрузка Р-30 "Булава" в спецвагон. Фото: Defense Express
Ольга Антоновская - редактор

В сети появилось спутниковое изображение снаряжения российской ядерной ракеты Р-30 "Булава". Эта ракета размещается на атомных подводных крейсерах.

Об этом сообщает Defense Express во вторник, 12 ноября.

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Первые упоминания об этом появились в российских СМИ. Они утверждали, что на этом снимке "зажгли" работу 12-го Главного управления Минобороны РФ. Оно и несет ответственность за обслуживание ядерного вооружения.

"Это действительно довольно необычное событие, потому что до этого момента в публичное пространство не попадали спутниковые изображения, которые бы "засветили" подготовительные работы по российским ракетам, которые могут выступать носителями ядерного оружия. Поэтому на это стоит обратить внимание", — говорится в сообщении.

Снимок подготовки ядерной ракеты
Спутниковый снимок подготовки ядерной ракеты РФ Фото: Defense Express

Кроме ракеты на фото видны и несколько машин разного назначения. О времени, когда был сделан снимок, пока неизвестно.

Как отмечают в издании, появление такого снимка достаточно показательно. Россияне демонстративно проводят работы по подготовке баллистической ракеты морского базирования и даже не пытаются скрыть это. В издании предполагают, что подобные операции РФ может проводить с целью психологического давления.

Напомним, в Америке прошел тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Отмечается, что этот пуск преследовал цель проверить эффективность, готовность и точность системы вооружения.

Россия все чаще атакует управляемыми авиационными бомбами для обстрела украинских городов. Враг начал использовать новые кабы Grom-E1 с дальностью до 120 километров.

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