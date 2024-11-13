Война в Украине — РФ осуществляет кибератаки на энергетику

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: ReBuild Ukraine

Война продолжается не только на фронте, но и в информационном пространстве. Россия уже третий год подряд осуществляет кибератаки на энергетику Украины.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко на конференции ReBuild Ukraine в Варшаве в среду, 13 ноября.

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Галущенко заявил, что война в корне меняет подход к энергетической безопасности и позволит отказаться от российских энергоносителей на будущее.

"Я думаю, что полномасштабное вторжение РФ в Украину действительно изменит модель энергетики на будущее, навсегда. Я надеюсь, что навсегда. Иногда я просто слышал разговоры о том, что война закончится и, возможно, мы вернемся к России и восстановим определенное сотрудничество по энергетике", — сказал министр энергетики.

Он подчеркнул, что даже после завершения войны возобновление энергетического сотрудничества с Россией было бы большой ошибкой для любой страны.

"Мир должен навсегда избавиться от российских энергоносителей и не испытывать энергетической зависимости", — отметил Галущенко.

Во время конференции он также добавил, что кибератаки на украинскую энергетическую инфраструктуру начались еще в ноябре 2021 года и продолжаются по сей день.

"Мы воюем уже третью зиму подряд, и российские кибератаки начались еще в ноябре 2021 года. Это были массированные атаки, которые продолжаются до сих пор. Мы вынуждены были менять правила и внедрять проекты, которые ранее не существовали в мире", — отметил министр.

Он также извинился за то, что иногда резко высказывается относительно определенных процедур с партнерами, добавив, что, когда те отдыхали в августе, в Украине ежедневно были обстрелы.

Напомним, министр энергетики заявил, что Украина до сих пор сталкивается с рисками ядерной аварии из-за российских атак.

Также во время конференции ReBuild Ukraine Герман Галущенко отметил, что в Украине планируют построить ветровые электростанции мощностью около 800 мегаватт.