Обстріли енергосистеми — Україна побудує вітрові електростанції

Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: Новини.LIVE

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні планують побудувати вітрові електростанції, потужністю близько 800 мегаватів. До цього призвели регулярні обстріли росіян.

Про це Герман Галущенко повідомив під час конференції ReBuild Ukraine у Варшаві, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Галущенко наголосив, що атаки окупантів на ТЕЦ підштовхують Україну рухатися набагато швидше до цілей зеленого переходу. Тому планується будівництво потужних вітрових електростанцій.

"Ми маємо досвід запуску вітрових електростанцій під час війни, які вже працюють, недалеко від лінії фронту, так що насправді це показує, що потенціал цього типу генерації дійсно величезний для України... Ми не чекаємо закінчення війни, тому ми реалізуємо ці проєкти вже зараз", — додав міністр.

Нагадаємо, на цій же конференції міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс заявив, що його країна дарує Україні цілу електростанцію.

Додамо, раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко назвав два сценарії, за якими можливі відключення світла взимку.