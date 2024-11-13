Обстрелы энергосистемы — Украина построит ветровые электростанции

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Новини.LIVE

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в Украине планируется построить ветровые электростанции, мощностью около 800 мегаватт. К этому привели регулярные обстрелы россиян.

Об этом Герман Галущенко сообщил на конференции ReBuild Ukraine в Варшаве, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Галущенко подчеркнул, что атаки оккупантов на ТЭЦ подталкивают Украину двигаться гораздо быстрее к целям зеленого перехода. Потому планируется строительство мощных ветровых электростанций.

"Мы имеем опыт запуска ветровых электростанций во время уже работающих войны недалеко от линии фронта, так что на самом деле это показывает, что потенциал этого типа генерации действительно огромен для Украины... Мы не ждем окончания войны, поэтому мы реализуем эти проекты уже сейчас", — добавил министр.

Напомним, на этой же конференции министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что его страна дарит Украине целую электростанцию.

Добавим, ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко назвал два сценария, по которым возможны отключение света зимой.