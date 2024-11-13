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Щоб пережити зиму — Литва передає Україні електростанцію

13 листопада 2024 13:14
Карина Приходько - Редактор
Відключення світла — Литва передає Україні електростанцію
Конференція ReBuild Ukraine у Варшаві. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Литва дарує Україні цілу електростанцію, яка вже була демонтована і буде доставлена якнайшвидше. Загалом країна — один із найбільших постачальників електрогенераторів і трансформаторів для нашої держави.

Про це заявив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс на конференції ReBuild Ukraine у Варшаві, передає кореспондент Новини.LIVE. 

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Під час свого виступу Крейвіс заявив, що Литва — один із найбільших постачальників електрогенераторів і трансформаторів в Україну.

"Ми також надаємо сонячні панелі для убезпечення роботи атомних електростанцій в Україні у разі втрати електроенергії. Серед іншого, ми даруємо цілу електростанцію, яка вже була демонтована і буде доставлена в Україну якнайшвидше", — додав міністр. 

Крім того, він наголосив, що зараз обов'язок країни — допомогти українцям пережити цю зиму і закласти основу для сучасної, ринкової, стійкої та сталої української енергетичної системи в майбутньому. Він також закликав партнерів дати дозвіл Києву на далекобійні удари по РФ.

Нагадаємо, нещодавно енергетичний експерт назвав умови, за яких в Україні можуть запровадити аварійні відключення електроенергії

Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко сказав, якщо Росія не буде завдати ударів по енергетичних об'єктах, Україна пройде цю зиму без відключень. 

Україна електроенергія обстріли Литва війна в Україні

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