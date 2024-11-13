Відключення світла — Литва передає Україні електростанцію

Конференція ReBuild Ukraine у Варшаві. Фото: Новини.LIVE

Литва дарує Україні цілу електростанцію, яка вже була демонтована і буде доставлена якнайшвидше. Загалом країна — один із найбільших постачальників електрогенераторів і трансформаторів для нашої держави.

Про це заявив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс на конференції ReBuild Ukraine у Варшаві, передає кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Допомога Литви для України

Під час свого виступу Крейвіс заявив, що Литва — один із найбільших постачальників електрогенераторів і трансформаторів в Україну.

"Ми також надаємо сонячні панелі для убезпечення роботи атомних електростанцій в Україні у разі втрати електроенергії. Серед іншого, ми даруємо цілу електростанцію, яка вже була демонтована і буде доставлена в Україну якнайшвидше", — додав міністр.

Крім того, він наголосив, що зараз обов'язок країни — допомогти українцям пережити цю зиму і закласти основу для сучасної, ринкової, стійкої та сталої української енергетичної системи в майбутньому. Він також закликав партнерів дати дозвіл Києву на далекобійні удари по РФ.

Нагадаємо, нещодавно енергетичний експерт назвав умови, за яких в Україні можуть запровадити аварійні відключення електроенергії.

Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко сказав, якщо Росія не буде завдати ударів по енергетичних об'єктах, Україна пройде цю зиму без відключень.