Відключення світла — Литва передає Україні електростанцію

Щоб пережити зиму — Литва передає Україні електростанцію
Литва дарує Україні цілу електростанцію, яка вже була демонтована і буде доставлена якнайшвидше. Загалом країна — один із найбільших постачальників електрогенераторів і трансформаторів для нашої держави.
Про це заявив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс на конференції ReBuild Ukraine у Варшаві, передає кореспондент Новини.LIVE.
Допомога Литви для України
Під час свого виступу Крейвіс заявив, що Литва — один із найбільших постачальників електрогенераторів і трансформаторів в Україну.
"Ми також надаємо сонячні панелі для убезпечення роботи атомних електростанцій в Україні у разі втрати електроенергії. Серед іншого, ми даруємо цілу електростанцію, яка вже була демонтована і буде доставлена в Україну якнайшвидше", — додав міністр.
Крім того, він наголосив, що зараз обов'язок країни — допомогти українцям пережити цю зиму і закласти основу для сучасної, ринкової, стійкої та сталої української енергетичної системи в майбутньому. Він також закликав партнерів дати дозвіл Києву на далекобійні удари по РФ.
Нагадаємо, нещодавно енергетичний експерт назвав умови, за яких в Україні можуть запровадити аварійні відключення електроенергії.
Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко сказав, якщо Росія не буде завдати ударів по енергетичних об'єктах, Україна пройде цю зиму без відключень.
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