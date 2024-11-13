Отключение света — Литва передает Украине электростанцию

Конференция ReBuild Ukraine в Варшаве. Фото: Новини.LIVE

Литва дарит Украине целую электростанцию, которая уже была демонтирована и будет доставлена как можно быстрее. В целом, страна — один из крупнейших поставщиков электрогенераторов и трансформаторов для нашего государства.

Об этом заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крэйвис на конференции ReBuild Ukraine в Варшаве, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Во время своего выступления Крейвис заявил, что Литва является одним из крупнейших поставщиков электрогенераторов и трансформаторов в Украину.

"Мы также предоставляем солнечные панели для обеспечения работы атомных электростанций в Украине в случае потери электроэнергии. Среди прочего, мы дарим целую электростанцию, которая уже была демонтирована и будет доставлена в Украину как можно быстрее", — добавил министр.

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас обязанность страны — помочь украинцам пережить эту зиму и заложить основу для современной, рыночной и устойчивой украинской энергетической системы в будущем. Он также призвал партнеров дать разрешение Киеву на дальнобойные удары по РФ.

Напомним, недавно энергетический эксперт назвал условия, при которых в Украине могут ввести аварийные отключения электроэнергии.

В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сказал, если Россия не будет нанести удары по энергетическим объектам, Украина пройдет эту зиму без отключений.