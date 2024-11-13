Отключение света — Литва передает Украине электростанцию

Чтобы пережить зиму — Литва передает Украине электростанцию
Литва дарит Украине целую электростанцию, которая уже была демонтирована и будет доставлена как можно быстрее. В целом, страна — один из крупнейших поставщиков электрогенераторов и трансформаторов для нашего государства.
Об этом заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крэйвис на конференции ReBuild Ukraine в Варшаве, передает корреспондент Новини.LIVE.
Помощь Литвы для Украины
Во время своего выступления Крейвис заявил, что Литва является одним из крупнейших поставщиков электрогенераторов и трансформаторов в Украину.
"Мы также предоставляем солнечные панели для обеспечения работы атомных электростанций в Украине в случае потери электроэнергии. Среди прочего, мы дарим целую электростанцию, которая уже была демонтирована и будет доставлена в Украину как можно быстрее", — добавил министр.
Кроме того, он подчеркнул, что сейчас обязанность страны — помочь украинцам пережить эту зиму и заложить основу для современной, рыночной и устойчивой украинской энергетической системы в будущем. Он также призвал партнеров дать разрешение Киеву на дальнобойные удары по РФ.
Напомним, недавно энергетический эксперт назвал условия, при которых в Украине могут ввести аварийные отключения электроэнергии.
В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сказал, если Россия не будет нанести удары по энергетическим объектам, Украина пройдет эту зиму без отключений.
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