Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Чтобы пережить зиму — Литва передает Украине электростанцию arrow

Чтобы пережить зиму — Литва передает Украине электростанцию

13 ноября 2024 13:14
Карина Приходько - Редактор
Отключение света — Литва передает Украине электростанцию
Конференция ReBuild Ukraine в Варшаве. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Литва дарит Украине целую электростанцию, которая уже была демонтирована и будет доставлена как можно быстрее. В целом, страна — один из крупнейших поставщиков электрогенераторов и трансформаторов для нашего государства.

Об этом заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крэйвис на конференции ReBuild Ukraine в Варшаве, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Помощь Литвы для Украины

Во время своего выступления Крейвис заявил, что Литва является одним из крупнейших поставщиков электрогенераторов и трансформаторов в Украину.

"Мы также предоставляем солнечные панели для обеспечения работы атомных электростанций в Украине в случае потери электроэнергии. Среди прочего, мы дарим целую электростанцию, которая уже была демонтирована и будет доставлена в Украину как можно быстрее", — добавил министр.

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас обязанность страны — помочь украинцам пережить эту зиму и заложить основу для современной, рыночной и устойчивой украинской энергетической системы в будущем. Он также призвал партнеров дать разрешение Киеву на дальнобойные удары по РФ.

Напомним, недавно энергетический эксперт назвал условия, при которых в Украине могут ввести аварийные отключения электроэнергии.

В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сказал, если Россия не будет нанести удары по энергетическим объектам, Украина пройдет эту зиму без отключений.

Украина электроэнергия обстрелы Литва война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:03 На Киевщину надвигаются снежные облака — прогноз погоды на завтра

14:02 В ТЦК отреагировали на предложения по их расформированию

13:59 За границу по лестнице — на Одесчине задержали уклонистов

13:52 В ВСУ появится новая зимняя форма — началось тестирование

13:47 Садовый в октябре премировал руководителя управления транспорта

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

13:44 Швеция анонсировала помощь на 6,9 млрд дол. для Украины

13:40 США усилят поддержку Украины до инаугурации Трампа, — Блинкен

Text

13:39 Нардеп объяснил, как бойцы могут переводиться в другие бригады

13:32 Пограничники задержали группу уклонистов вблизи Молдовы — видео

13:30 Неудачный ночной штурм россиян — 5 ОШБр показала видео атак

14:03 На Киевщину надвигаются снежные облака — прогноз погоды на завтра

14:02 В ТЦК отреагировали на предложения по их расформированию

13:59 За границу по лестнице — на Одесчине задержали уклонистов

13:52 В ВСУ появится новая зимняя форма — началось тестирование

13:47 Садовый в октябре премировал руководителя управления транспорта

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

13:44 Швеция анонсировала помощь на 6,9 млрд дол. для Украины

13:40 США усилят поддержку Украины до инаугурации Трампа, — Блинкен

13:32 Пограничники задержали группу уклонистов вблизи Молдовы — видео

13:30 Неудачный ночной штурм россиян — 5 ОШБр показала видео атак

13:27 Берегите детей — на Одесчине бушует опасная болезнь

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

Text

13:39 Нардеп объяснил, как бойцы могут переводиться в другие бригады

Text

13:19 Нардеп назвал условия, при которых военные готовы вернуться в ВСУ

Text

13:16 Удар по Харькову новым БпЛА — эфир День.LIVE

Text

11:20 Последствия комбинированной атаки на Киев — данные КГГА

Text

08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

Text

07:32 За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

12 ноября 2024
Text

22:47 Депутат объяснил, нужно ли строить метро в Киеве

Text

22:09 Бахматов назвал, почему бюджет Киева не отвечает военному времени

Text

19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком