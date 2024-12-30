Транзит російського газу через Україну — Фіцо поскаржився на Зеленського керівникам ЄС

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Depositphotos

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звернувся до глави Європейської ради Антоніу Кошти і президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з відкритим листом. Він поскаржився на рішення Президента України Володимира Зеленського щодо припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року.

Свій лист Фіцо опублікував у Facebook.

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Про що йдеться у листі Фіцо

За словами Фіцо, рішення щодо припинення транзиту російського газу було ухвалене Україною без попередніх консультацій з ЄС та окремими країнами-членами, що призведе до значних економічних втрат для європейських держав.

"Українським партнерам були запропоновані й інші варіанти транзиту газу, окрім російського, але і ці варіанти були відхилені президентом України", — йдеться у листі.

Також прем’єр-міністр Словаччини зазначив, що припинення транзиту газу може обернутися додатковими витратами для європейських домогосподарств, підприємств та інфраструктури в розмірі 60-70 мільярдів євро на рік. Це також призведе до втрати транзитних зборів для України та Словаччини на понад 1 мільярд євро.

"Український президент, ймовірно, вважає цю втрату незначною, беручи до уваги величезні доходи України від зовнішньої допомоги", — наголошує словацький прем'єр.

Фіцо закликав ЄС приділити термінову увагу цьому питанню, щоб уникнути подальших економічних наслідків для європейських країн.

"На завершення цього відкритого листа хочу висловити свою думку, що тихе прийняття одностороннього рішення президента України абсолютно ірраціональне та неправильне, і воно призведе до напруженості та взаємних заходів. Також висловлюю переконання, що в інтересах всіх громадян ЄС, щоб європейські зусилля підтримати Україну відбувалися раціонально, а не у вигляді самознищувальних і дуже шкідливих для ЄС жестів. З цієї причини прошу вас звернути належну увагу на цю безпрецедентну ситуацію та надати їй термінову важливість", — підсумував Фіцо.

Раніше словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України. Таким чином, він вирішив відповісти на відмову Києва продовжувати транзит російського газу до Європи, починаючи з 2025 року.