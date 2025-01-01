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Украина остановила транзит российского газа

1 января 2025 08:30
Анастасия Постоенко - Редактор
Украина остановила транзит российского газа
Рабочий возле газовых труб. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Сегодня, 1 января, в 07:00 Украина прекратила транспортировку российского природного газа по своей территории. Это решение было принято в интересах национальной безопасности и стало важным шагом в борьбе с энергетической зависимостью от России.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

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Исторический шаг о прекращении транспортировки газа

"Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа. И европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина", — заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Украина заблаговременно подготовила газотранспортную систему для работы в условиях полного отсутствия транзита. Теперь инфраструктура функционирует исключительно для обеспечения внутренних потребностей украинских потребителей.

Герман Галущенко добавил, что Украина уже в установленном порядке проинформировала международных партнеров о своем решении. Этот шаг отвечает стратегии Европейского Союза по энергетической безопасности, направленной на уменьшение зависимости от российского газа.

Программа Repower EU, предусматривающая диверсификацию источников энергии и переход к возобновляемым ресурсам, является важным компонентом в отказе от российских энергоресурсов.

Остановка транзита означает существенные финансовые потери для России, поскольку она лишается не только доходов от транспортировки, но и доступа к ключевым европейским рынкам. Это создает дополнительное давление на российскую экономику, уже находящуюся под влиянием санкций.

Напомним, в НКРЭП сделали заявление об изменении тарифов на газоснабжение для населения после прекращения транзита.

Не все европейские лидеры положительно отреагировали на решение Украины каждый транзит газа. Так, премьер Словакии Роберт Фицо прибег к угрозам Украины с электроснабжением в случае отказа от транзита газа.

Украина газоснабжение газ Россия транзит

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