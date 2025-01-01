Роберт Фицо отреагировал на остановку транзита российского газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: росСМИ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко высказался по поводу решения Украины прекратить транзит российского газа через страну. Он заявил, что такое решение будет иметь последствия для Европейского газа.

Об этом он заявил во время новогоднего обращения к гражданам в видео.

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Остановка транзита российского газа через Украину вызывает беспокойство в Европейском Союзе, поскольку, по словам главы правительства Словакии Роберта Фицо, это окажет негативное влияние на страны ЕС, но не на Российскую Федерацию.

Фицо сравнил ситуацию с известной метафорой: "Когда слоны любят друг друга или дерутся, всегда страдает трава".

Он отметил, что не желает, чтобы Словакия стала "травой", которая пострадает от геополитических конфликтов, включая прекращение транзита газа через Украину.

"Это будет иметь драматические последствия для всех нас в Европейском Союзе, но не для Российской Федерации", — подчеркнул он.

Фицо также отметил продолжение своей "двухпутной" политики в 2025 году, ориентированной на сотрудничество со всеми сторонами мира, уважение к международному праву и невмешательство во внутренние дела других государств.

Напомним, в Европейском союзе уже подготовили все, что необходимо для обеспечения стран союза газом.

Между тем, в Минэнерго объяснили, как прекращение транзита российского газа повлияет на украинцев.