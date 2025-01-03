Словацкий премьер Роберт Фицо угрожает Украине из-за газового транзита

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Reuters

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил о возможности ограничения помощи украинским беженцам. Он объяснил такое решение тем, что Украина вредит экономике Словакии после остановки транзита российского газа через территорию Украины.

Об этом Роберт Фицо заявил в видеообращении, которое опубликовал в Facebook.

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В своем видеообращении в Facebook он отметил, что с 1 января 2025 года украинская газотранспортная система прекратила транзит российского газа, что, по его словам, наносит финансовые убытки Словакии и вредит экономическим интересам Евросоюза.

Фицо назвал этот шаг "саботажем Зеленского" и заявил, что Словакия, как суверенная страна, должна реагировать на ситуацию. Премьер отметил, что правительство рассматривает возможность прекращения поставок электроэнергии в Украину и значительного сокращения поддержки для украинских беженцев, находящихся на территории Словакии.

Сколько в Словакии проживает украинских беженцев

По данным Евростата, на конец октября 2024 года в стране проживало 128 345 украинцев со статусом временной защиты, а по оценкам ООН, к концу декабря их количество выросло до 130 530 человек. Таким образом, возможные ограничения, озвученные Фицо, могут повлиять на значительную часть украинцев, которые нашли убежище в Словакии.

Напомним, Украина с 1 января 2025 года прекратила транзит российского газа в страны ЕС. Отметим, что из-за этого в Приднестровье, которое оккупировала и контролирует Россия, возникла критическая ситуация — там нет света, газа, отопления и водоснабжения.

Остановка транзита газа через Украину вызвала бурную реакцию у Роберта Фицо. Словацкий премьер начал угрожать прекратить электроснабжение Украине и пожаловался на Владимира Зеленского.