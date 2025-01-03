Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Фицо угрожает сократить помощь украинцам в Словакии arrow

Фицо угрожает сократить помощь украинцам в Словакии

3 января 2025 12:40
Анастасия Постоенко - Редактор
Словацкий премьер Роберт Фицо угрожает Украине из-за газового транзита
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Reuters
Анастасия Постоенко - Редактор

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил о возможности ограничения помощи украинским беженцам. Он объяснил такое решение тем, что Украина вредит экономике Словакии после остановки транзита российского газа через территорию Украины.

Об этом Роберт Фицо заявил в видеообращении, которое опубликовал в Facebook.

Читайте также:

Фицо угрожает украинским беженцам

В своем видеообращении в Facebook он отметил, что с 1 января 2025 года украинская газотранспортная система прекратила транзит российского газа, что, по его словам, наносит финансовые убытки Словакии и вредит экономическим интересам Евросоюза.

Фицо назвал этот шаг "саботажем Зеленского" и заявил, что Словакия, как суверенная страна, должна реагировать на ситуацию. Премьер отметил, что правительство рассматривает возможность прекращения поставок электроэнергии в Украину и значительного сокращения поддержки для украинских беженцев, находящихся на территории Словакии.

Сколько в Словакии проживает украинских беженцев

По данным Евростата, на конец октября 2024 года в стране проживало 128 345 украинцев со статусом временной защиты, а по оценкам ООН, к концу декабря их количество выросло до 130 530 человек. Таким образом, возможные ограничения, озвученные Фицо, могут повлиять на значительную часть украинцев, которые нашли убежище в Словакии.

Напомним, Украина с 1 января 2025 года прекратила транзит российского газа в страны ЕС. Отметим, что из-за этого в Приднестровье, которое оккупировала и контролирует Россия, возникла критическая ситуация — там нет света, газа, отопления и водоснабжения.

Остановка транзита газа через Украину вызвала бурную реакцию у Роберта Фицо. Словацкий премьер начал угрожать прекратить электроснабжение Украине и пожаловался на Владимира Зеленского.

украинцы Словакия беженцы газ Роберт Фицо транзит

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:12 Садовый объявил о начале строительства крематория

14:10 Исчезновение сборной Украины — тренер обвинил СМИ во лжи

14:05 Дочь Фарион заявила, что ей угрожают — суд отреагировал

14:02 Самые загрязненные районы Одессы — выводы экологов

13:59 Стало известно, сколько дронов Украина будет делать в 2025 году

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

13:49 Надвигаются морозы — Диденко сказала, где изменится погода

13:42 В приложении Армия+ будут новые функции — Кабмин принял решение

13:31 Одну из улиц Одессы перекрыли до весны — какую именно

13:30 В Харькове мужчина избил женщину — как его наказал суд

13:30 В Украине выросло энергопотребление — будут ли отключения

14:12 Садовый объявил о начале строительства крематория

14:10 Исчезновение сборной Украины — тренер обвинил СМИ во лжи

14:05 Дочь Фарион заявила, что ей угрожают — суд отреагировал

14:02 Самые загрязненные районы Одессы — выводы экологов

13:59 Стало известно, сколько дронов Украина будет делать в 2025 году

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

13:49 Надвигаются морозы — Диденко сказала, где изменится погода

13:42 В приложении Армия+ будут новые функции — Кабмин принял решение

13:31 Одну из улиц Одессы перекрыли до весны — какую именно

13:30 В Харькове мужчина избил женщину — как его наказал суд

13:30 В Украине выросло энергопотребление — будут ли отключения

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

19:43 Для тех, кто защищает Украину, — что пожелали одесситы военным

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

2 января 2025
Text

20:53 Корольчук назвал условия поставки электроэнергии в Молдову

Text

17:50 Спецсовещание Зеленского и переговоры с РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:55 Эксперт прокомментировал угрозы Словакии по электроснабжению

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года