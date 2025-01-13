Фіцо хоче зустрітися з Зеленським для переговорів щодо газу

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: скриншот з відео

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо у понеділок, 13 січня, запропонував президенту України Володимиру Зеленському зустрітися. Він хоче обговорити зупинення транзиту російського газу.

Відповідне відеозвернення Фіцо оприлюднив у Facebook.

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"Ваше рішення про припинення транзиту газу через Україну до Словаччини та інших споживачів завдає великої шкоди самій Україні, Словаччині та, зокрема, ЄС. Воно провокує різноманітні реакції, що не сприяє ні двостороннім, ні багатостороннім відносинам", — сказав Фіцо.

За його словами, він хоче сконцентруватися на вирішенні ситуації, пов'язаної з припиненням транзиту газу через Україну. На його думку, продовження війни не призведе до посилення позиції України на можливих мирних переговорах.

Словацький прем'єр зазначив, що його країна щороку буде втрачати близько 500 мільйонів євро через рішення про припинення транзиту газу та це впливає на конкурентоспроможність ЄС. Він провів переговори з комісаром ЄС з питань енергетики Деном Йоргенсеном та його командою.

"Рішення, прийняті на цій зустрічі, підтверджують серйозність ситуації, і тому я закликаю українську сторону взяти активну участь у подальших переговорах і в роботі спеціальної робочої групи, створеної з цією метою", — додав Фіцо.

Він вважає, що відповідна зустріч має відбутися на території Словаччини, поблизу державного кордону з Україною.

Раніше Фіцо висловив критику в бік Зеленського після зупинки транзиту російського газу. Словацький прем'єр назвав президента України "жебраком".

У відповідь Зеленський зазначив, що Україна пропонувала свою допомогу народу Словаччині в період адаптації, але Фіцо відмовився.