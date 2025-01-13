Фицо хочет встретиться с Зеленским для переговоров по газу

Премьер Словакии Роберт Фицо. Фото: скриншот из видео

Прем'ер-министр Роберт Фицо в понедельник, 13 января, предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться. Он хочет обсудить остановку транзита российского газа.

Соответствующее видеообращение Фицо обнародовал в Facebook.

Читайте также:

Встреча Фицо и Зеленского

"Ваше решение о прекращении транзита газа через Украину в Словакию и других потребителей наносит большой вред самой Украине, Словакии и, в частности, ЕС. Оно провоцирует разнообразные реакции, что не способствует ни двусторонним, ни многосторонним отношениям", — сказал Фицо.

По его словам, он хочет сконцентрироваться на разрешении ситуации, связанной с прекращением транзита газа через Украину. По его мнению, продолжение войны не приведет к усилению позиции Украины на возможных мирных переговорах.

Словацкий премьер отметил, что его страна ежегодно будет терять около 500 миллионов евро из-за решения о прекращении транзита газа, и это влияет на конкурентоспособность ЕС. Он провел переговоры с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Деном Йоргенсеном и его командой.

"Решения, принятые на этой встрече, подтверждают серьезность ситуации, и поэтому я призываю украинскую сторону принять активное участие в дальнейших переговорах и в работе специальной рабочей группы, созданной с этой целью", — добавил Фицо.

Он считает, что соответствующая встреча должна состояться на территории Словакии вблизи государственной границы с Украиной.

Ранее Фицо высказал критику в сторону Зеленского после остановки транзита российского газа. Словацкий премьер назвал президента Украины "попрошайкой".

В ответ Зеленский отметил, что Украина предлагала свою помощь народу Словакии в период адаптации, но Фицо отказался.